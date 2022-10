Putin: Rusia Dapat Mengubah Turki Menjadi Pusat Pasokan Gas ke Eropa

Islam Times - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Rabu bahwa Rusia dapat meningkatkan kapasitas ekspor gasnya ke Turki dan akhirnya berubah menjadi pusat pasokan gas ke Eropa, Hurriyet Daily melaporkan.

Moskow siap untuk melanjutkan pasokan gas ke Eropa melalui jalur pipa Nord Stream 2 yang menuju Jerman di bawah Laut Baltik.Berbicara di forum energi Moskow, Putin kembali menuduh bahwa AS kemungkinan berada di balik ledakan yang merobek kedua jalur pipa Nord Stream 1 dan salah satu dari dua jalur pipa Nord Stream 2, menyebabkan kebocoran gas besar-besaran sehingga harus diperbaiki.AS sebelumnya telah menolak tuduhan serupa oleh Putin. Beberapa pemerintah Eropa mengatakan ledakan bawah laut yang merobek kedua pipa Nord Stream kemungkinan disebabkan oleh sabotase.Pemimpin Rusia itu telah berulang kali mengejek Barat dengan meningkatkan prospek pengiriman gas melalui Nord Stream 2, nonstarter politik untuk pemerintah Jerman dan lain-lain.Menegaskan kembali klaim yang dia buat minggu lalu, Putin mengatakan bahwa serangan terhadap jaringan pipa diluncurkan oleh mereka yang ingin melemahkan Eropa dengan menghentikan aliran gas murah dari Rusia.“Tindakan sabotase Nord Stream 1 dan 2 adalah tindakan terorisme internasional yang bertujuan merusak keamanan energi di seluruh benua dengan memblokir pasokan energi murah,” katanya, menuduh bahwa AS ingin memaksa Eropa untuk beralih ke impor gas alam cair yang lebih mahal.“Mereka yang ingin memutuskan hubungan antara Rusia dan UE berada di balik tindakan sabotase di Nord Stream,” lanjutnya.Sementara Rusia masih memompa gas ke Eropa melalui Ukraina, ledakan di jalur pipa Baltik telah memperburuk kekurangan energi akut yang dihadapi Eropa sebelum musim dingin.Pipa Nord Stream 2 tidak pernah membawa gas alam ke Eropa karena Jerman mencegah aliran dimulai tepat sebelum Rusia melancarkan aksi militer di Ukraina pada 24 Februari.Sebelum ledakan, Rusia telah memotong pipa paralel Nord Stream 1 di pusat kebuntuan energi dengan Eropa. Rusia menyalahkan masalah teknis atas penghentian itu, tetapi para pemimpin Eropa menyebutnya sebagai upaya untuk memecah belah mereka atas dukungan mereka untuk Ukraina.Turunnya pasokan gas Rusia telah menyebabkan harga melonjak, mendorong inflasi, menekan pemerintah untuk membantu meringankan beban tagihan energi yang sangat tinggi untuk rumah tangga dan bisnis dan meningkatkan kekhawatiran penjatahan dan resesi.Putin mengatakan bahwa salah satu dari dua tautan Nord Stream 2 tetap bertekanan dan tampaknya siap untuk digunakan, menambahkan bahwa kapasitasnya mencapai 27 miliar meter kubik per tahun. Dia mencatat bahwa jika pemeriksaan membuktikan bahwa pipa aman untuk beroperasi, Rusia siap menggunakannya untuk memompa gas ke Eropa.Putin kembali mencemooh rencana Barat untuk membatasi harga ekspor energi Rusia, dengan mengatakan bahwa “Rusia tidak akan bertindak melawan akal sehat dan membayar kesejahteraan pihak lain.”“Kami tidak akan memasok energi ke negara-negara yang akan membatasi harga,” katanya. “Saya ingin memperingatkan mereka, yang alih-alih kemitraan bisnis dan mekanisme pasar mencoba menggunakan trik penipuan dan pemerasan tumpul, kami tidak akan melakukan apa pun yang merugikan kami sendiri."[IT/AR]