Saat Biden 'Mengevaluasi Kembali' Hubungan dengan Riyadh, Saudi Berupaya agar Trump Terpilih Kembali

IslamTimes - Setelah memangkas produksi minyak, bangsawan Saudi bekerja untuk membuat Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden AS dan juga melakukan upaya bagi Partai Republik untuk memenangkan paruh waktu mendatang di AS, menurut sebuah laporan yang mengutip para ahli.

“Saudi bekerja untuk membuat Trump terpilih kembali dan untuk Partai Republik MAGA untuk memenangkan paruh waktu,” Bruce Riedel, seorang rekan senior dari Brookings Institution, seperti dikutip oleh The Intercept pada hari Selasa (11/10). "Harga minyak yang lebih tinggi akan melemahkan Demokrat."Keputusan OPEC+ baru-baru ini telah membuat Presiden AS Joe Biden dan Partai Demokrat terikat dengan berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar, hanya beberapa minggu menjelang pemilihan paruh waktu, di mana Partai Republik berharap untuk mengambil kendali Kongres.Keputusan itu telah membuat pemerintahan Biden merajuk dan Demokrat Kongres berusaha terpilih kembali di tengah melonjaknya harga gas juga marah.Perwakilan Ro Khanna, Demokrat California, mengatakan harga minyak tidak hanya mempengaruhi harga di pom (spbu) tetapi juga biaya hampir semuanya dan merupakan pendorong utama inflasi."Tidak ada keraguan bahwa pengurangan produksi minyak OPEC yang dipimpin Saudi adalah upaya strategis untuk merugikan orang Amerika di pom (spbu) dan merusak pekerjaan kami untuk mengatasi kenaikan biaya," katanya seperti dikutip dalam laporan itu.Para ahli sekarang mengatakan kenaikan harga adalah langkah oleh penguasa de facto Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, alias MBS, ke dalam politik pemilihan AS - sebuah langkah melawan Biden dan mendukung Trump, kata mereka.Pejabat Gedung Putih menyebut pemotongan produksi minyak baru-baru ini sebagai "tindakan bermusuhan" dan mengatakan pemerintah sedang "mengevaluasi kembali" hubungan dengan Saudi.Capitol Hill biasanya mengungkapkan 'keprihatinan mendalam' dalam menanggapi berbagai pelanggaran hak asasi manusia kerajaan Saudi.Kali ini, Demokrat Kongres telah menyerang balik, bersumpah akan memblokir penjualan senjata dan bahkan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memperkenalkan undang-undang untuk menarik pasukan AS dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).Kedekatan Bin Salman dengan Trump bukanlah sebuah rahasia. Trump memutuskan tradisi kepresidenan dengan melakukan kunjungan asing pertamanya ke Riyadh, di mana dia menandatangani rekor penjualan senjata senilai $350 miliar kepada otokrasi.Dia juga berulang kali membela MBS di tengah pemberitaan, termasuk oleh CIA sendiri, bahwa putra mahkota telah memerintahkan pembunuhan brutal terhadap jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi."Saya menyelamatkannya **," kata Trump dilaporkan. “Saya bisa membuat Kongres meninggalkannya sendirian” – mengacu pada tiga kali dia memveto resolusi Kongres yang memblokir miliaran penjualan senjata ke Saudi.Hubungan nyaman antara lingkaran Trump dan Saudi bertahan setelah presiden meninggalkan kantor.Hanya enam bulan setelah meninggalkan Gedung Putih, Jared Kushner, menantu Trump dan mantan penasihat Gedung Putih, memenangkan investasi $2 miliar dari dana kekayaan kedaulatan Saudi dengan restu MBS.Dan perusahaan Menteri Keuangan Trump Steven Mnuchin, Liberty Strategic Capital, mengumpulkan $ 1 miliar dari dana kekayaan negara Saudi.Biden telah berjanji ketika dia mencalonkan diri untuk jabatan bahwa dia akan meminta pertanggungjawaban Arab Saudi atas pelanggaran hak asasi manusianya, termasuk pembunuhan Khashoggi.Presiden AS mendapat kecaman musim panas ini karena bertemu dengan bin Salman, memberinya salam tinju. Pertemuan itu terjadi bersamaan dengan pengetatan pasokan minyak global dan harga melonjak karena perang di Ukraina. Pertemuan itu bertentangan dengan janji kampanye Biden untuk menjadikan Arab Saudi sebagai “pariah.”[IT/r]