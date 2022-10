Rusia Menganggap Negara-negara Muslim sebagai Mitra Strategis Eurasia

IslamTimes - Segala sesuatu yang penting dalam proses kompleks integrasi Eurasia sekali lagi berperan di Astana, ketika ibukota Kazakh – berganti nama menjadi tuan rumah Konferensi ke-6 tentang Interaksi dan Tindakan Membangun Keyakinan di Asia (CICA).

Roll call adalah keindahan Eurasia – menampilkan para pemimpin Rusia dan Belarusia (EAEU), Asia Barat (Azerbaijan, Turki, Irak, Iran, Qatar, Palestina) dan Asia Tengah (Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan).China dan Vietnam (Asia Timur dan Tenggara) hadir di tingkat wakil presiden.CICA adalah forum multinasional yang berfokus pada kerja sama menuju perdamaian, keamanan, dan stabilitas di seluruh Asia.,Presiden Kazakh Tokayev mengungkapkan bahwa CICA baru saja mengadopsi deklarasi untuk mengubah forum menjadi organisasi internasional.CICA telah menjalin kemitraan dengan Eurasia Economic Union (EAEU). Sehingga dalam prakteknya akan segera bekerja sama dengan SCO, EAEU dan tentunya BRICS+.Kemitraan strategis Rusia-Iran secara mencolok ditampilkan di CICA, terutama setelah Iran diterima sebagai anggota penuh di SCO.Presiden Raeisi, berbicara di forum tersebut, menekankan gagasan penting tentang "Asia baru" yang muncul, di mana "konvergensi dan keamanan" "tidak sesuai dengan kepentingan negara-negara hegemonik dan setiap upaya untuk mengacaukan negara-negara merdeka memiliki tujuan dan konsekuensi di luar geografi nasional, dan pada kenyataannya, bertujuan untuk menargetkan stabilitas dan kemakmuran negara-negara kawasan.”Bagi Tehran, menjadi mitra dalam integrasi CICA, dalam labirin institusi pan-Asia, sangat penting setelah semua dekade "tekanan maksimum" dilepaskan oleh Hegemon.Selain itu, ini membuka peluang, seperti yang dicatat Raeisi, bagi Iran untuk mendapatkan keuntungan dari “infrastruktur ekonomi Asia.”Presiden Rusia Vladimir Putin, bisa ditebak, adalah bintang pertunjukan di Astana. Penting untuk dicatat bahwa Putin didukung oleh "semua" negara yang diwakili di CICA.Hubungan bilateral tingkat tinggi dengan Putin termasuk Emir Qatar: semua orang yang penting di Asia Barat ingin berbicara dengan Rusia yang "terisolasi".Putin menyerukan "kompensasi atas kerusakan yang terjadi pada Afghanistan selama tahun-tahun pendudukan" (kita semua tahu Empire of Chaos, Lies and Plunder akan menolaknya), dan menekankan peran kunci SCO untuk mengembangkan Afghanistan.Dia menyatakan bahwa Asia, "di mana pusat-pusat kekuatan baru tumbuh lebih kuat, memainkan peran besar dalam transisi ke tatanan dunia multipolar".Dia memperingatkan, "ada ancaman kelaparan dan guncangan skala besar yang nyata dengan latar belakang volatilitas harga energi dan pangan di dunia."Lebih lanjut dia menyerukan diakhirinya sistem keuangan yang menguntungkan "miliar emas" - yang "hidup dengan mengorbankan orang lain" (tidak ada yang "emas" tentang "miliar" ini: paling-paling definisi kekayaan seperti itu berlaku untuk 10 juta.)Dan dia menekankan bahwa Rusia melakukan segalanya untuk “membentuk sistem keamanan yang setara dan tak terpisahkan”. Persis apa yang mendorong elit kekaisaran hegemonik benar-benar mengamuk."Tawaran yang tidak bisa Anda tolak" menggigit debuPenjajaran yang akan segera terjadi antara CICA dan SCO dan EAEU adalah contoh lain tentang bagaimana potongan-potongan teka-teki jigsaw Eurasia yang kompleks bersatu.Turki dan Arab Saudi – secara teori, sekutu militer kekaisaran yang setia – sangat ingin bergabung dengan SCO, yang baru-baru ini menyambut Iran sebagai anggota penuh.Itu menjelaskan pilihan geopolitik Ankara dan Riyadh untuk secara paksa menghindari serangan Russophobia cum Sinophobia kekaisaran.Erdogan, sebagai pengamat pada KTT SCO baru-baru ini di Samarkand, mengirimkan pesan ini dengan tepat. SCO dengan cepat mencapai titik di mana kita mungkin memiliki, duduk di meja yang sama, dan mengambil keputusan konsensual penting, tidak hanya "RIC" (Rusia, India, China) di BRICS (segera diperluas ke BRICS+) tapi bisa dibilang pemain top di negara-negara Muslim: Iran, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Mesir dan Qatar.Proses yang berkembang ini, bukan tanpa tantangan yang serius, membuktikan dorongan Rusia-China untuk menggabungkan tanah Islam sebagai mitra strategis penting dalam menempa dunia multipolar pasca-Barat. Sebut saja Islamisasi lembut multipolaritas.Tidak heran poros Anglo-Amerika benar-benar membatu.Sekarang potong ilustrasi grafis dari semua hal di atas – cara itu dimainkan di pasar energi: pertemuan OPEC+ yang sudah legendaris di Wina seminggu yang lalu.Pergeseran geopolitik tektonik telah tertanam dalam keputusan – kolektif – untuk memangkas produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari.Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan catatan yang sangat diplomatis dengan informasi yang menakjubkan bagi mereka yang siap untuk membaca yang tersirat.Untuk semua tujuan praktis, kombo di belakang pembaca teleprompter di Washington telah mengeluarkan ancaman merek dagang Mafia untuk menghentikan "perlindungan" ke Riyadh jika keputusan tentang pemotongan minyak diambil sebelum pemilihan paruh waktu AS.Hanya saja kali ini "penawaran yang tidak bisa Anda tolak" tidak menggigit. OPEC+ membuat keputusan kolektif, dipimpin oleh Rusia, Arab Saudi, dan UEA.Setelah Putin dan MBS terkenal rukun, terserah kepada Putin untuk menjamu Presiden UEA Sheikh Zayed - atau MBZ, mentor MBS - di Istana Konstantinovsky yang menakjubkan di St. Petersburg, yang berasal dari Peter the Great.Itu adalah semacam perayaan informal tentang bagaimana OPEC+ telah memprovokasi, dengan satu langkah, bencana strategis negara adidaya dalam hal geopolitik minyak, yang telah dikendalikan Kekaisaran selama satu abad.Semua orang ingat, setelah pengeboman, invasi dan pendudukan Irak pada tahun 2003, bagaimana neo-kontra AS membual, “kami adalah OPEC baru”.Yah, tidak lagi. Dan langkah itu harus datang dari "sekutu" Rusia dan Teluk Persia AS ketika semua orang mengharapkan itu akan terjadi pada hari delegasi China mendarat di Riyadh dan meminta pembayaran semua energi yang mereka butuhkan dalam yuan.OPEC+ menyebut gertakan Amerika dan membiarkan negara adidaya itu kering. Jadi apa yang akan mereka lakukan untuk “menghukum” Riyadh dan Abu Dhabi? Panggil CENTCOM di Qatar dan Bahrain untuk memobilisasi kapal induk mereka dan melancarkan perubahan rezim?Yang pasti adalah bahwa psikopat Straussian / neocon yang bertanggung jawab di Washington akan menggandakan perang hibrida.Di St. Petersburg, saat dia berbicara kepada MBZ, Putin menjelaskan bahwa OPEC+ - dipimpin oleh Rusia, Arab Saudi, dan UEA - yang sekarang menetapkan langkah untuk "menstabilkan pasar energi global" sehingga konsumen dan pemasok akan "merasa tenang, stabil dan percaya diri" dan penawaran dan permintaan "akan seimbang".Di bidang gas, di Pekan Energi Rusia, CEO Gazprom Alexey Miller menjelaskan bahwa Rusia mungkin masih "menyelamatkan" Eropa dari lubang hitam energi.Nord Stream (NS) dan Nord Stream 2 (NS2) dapat mulai beroperasi: tetapi semua hambatan politik harus disingkirkan sebelum pekerjaan perbaikan dimulai.Dan di Asia Barat, Miller mengatakan penambahan Turk Stream telah direncanakan, sangat menyenangkan bagi Ankara, yang ingin menjadi pusat energi utama.Dalam jalur paralel, sangat jelas bahwa langkah putus asa G7 untuk memberlakukan batas harga minyak – yang diterjemahkan sebagai persenjataan sanksi yang diperluas ke pasar energi global – adalah proposisi yang kalah.Sedikit lebih dari sebulan sebelum menjadi tuan rumah G20 di Bali, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati tidak bisa menjelaskan lebih jelas: “Ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi menggunakan instrumen ekonomi, itu menciptakan preseden untuk segalanya”, menyebarkan ketidakstabilan "tidak hanya untuk Indonesia tetapi untuk semua negara lain.”Sementara itu, semua negara berpenduduk mayoritas Muslim sangat memperhatikan Rusia. Kemitraan strategis Rusia-Iran sekarang maju secara paralel dengan tujuan Rusia-Saudi-UEA sebagai vektor penting multipolaritas.Dalam waktu dekat, semua vektor ini terikat untuk bersatu dalam apa yang idealnya harus menjadi supra-organisasi yang mampu mengelola cerita utama abad ke-21: integrasi Eurasia.[IT/r]