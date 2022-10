Saudi: AS Meminta Penundaan Sebulan untuk Pengurangan Produksi Minyak

Islam Times - Arab Saudi mengatakan pada hari Kamis bahwa AS telah mendesak kerajaan untuk menunda keputusan OPEC dan sekutunya - termasuk Rusia - untuk memangkas produksi minyak sebulan. Penundaan seperti itu bisa membantu mengurangi risiko lonjakan harga gas menjelang pemilihan paruh waktu AS bulan depan.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Saudi tidak secara khusus menyebutkan pemilihan 8 November di mana Presiden AS Joe Biden berusaha mempertahankan mayoritas Demokrat yang sempit di Kongres. Namun, dinyatakan bahwa AS "menyarankan" pemotongan ditunda sebulan. Pada akhirnya, OPEC mengumumkan pemotongan pada pertemuan 5 Oktober di Wina.Menunda pemotongan akan berarti menerapkannya tepat sebelum pemilu 8 November - pada saat mereka kemungkinan tidak dapat secara drastis mempengaruhi harga.Naiknya harga minyak – dan dengan perluasan harga bensin yang lebih tinggi – telah menjadi pendorong utama inflasi di AS dan di seluruh dunia, memperburuk kesengsaraan ekonomi global karena perang selama berbulan-bulan Rusia di Ukraina juga telah mengganggu pasokan makanan global. Bagi Biden, kenaikan harga bensin dapat mempengaruhi pemilih. Dia dan banyak anggota parlemen telah memperingatkan bahwa hubungan lama berbasis keamanan Amerika dengan kerajaan dapat dipertimbangkan kembali.Gedung Putih telah menolak segala upaya untuk menghubungkan permintaan OPEC dengan pemilu, tetapi Arab Saudi mengeluarkan pernyataan panjang dan jarang yang menunjukkan betapa tegangnya hubungan antara kedua negara. Hubungan telah penuh sejak pembunuhan dan pemotongan 2018 kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi, yang menurut Washington, dilakukan sesuai perintah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.Sementara itu, harga energi yang lebih tinggi menyediakan senjata yang dapat digunakan Rusia untuk melawan Barat, yang telah mempersenjatai dan mendukung Ukraina.Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi mengakui bahwa kerajaan telah berbicara dengan AS tentang penundaan pemotongan 2 juta barel OPEC+ yang diumumkan pekan lalu."Pemerintah kerajaan mengklarifikasi melalui konsultasi berkelanjutan dengan pemerintah AS bahwa semua analisis ekonomi menunjukkan bahwa menunda keputusan OPEC+ selama sebulan, menurut apa yang telah disarankan, akan memiliki konsekuensi ekonomi negatif," kata kementerian itu dalam pernyataannya. .Pernyataan kementerian itu mengkonfirmasi artikel Wall Street Journal minggu ini yang juga mengatakan AS berusaha untuk menunda pengurangan produksi OPEC+ sampai tepat sebelum pemilihan paruh waktu. Journal mengutip pejabat Saudi yang tidak disebutkan namanya yang menggambarkan langkah itu sebagai langkah politik oleh Biden menjelang pemungutan suara.Kerajaan juga mengkritik upaya untuk menghubungkan keputusan kerajaan dengan perang Rusia di Ukraina."Kerajaan menekankan bahwa sementara berusaha untuk menjaga kekuatan hubungannya dengan semua negara sahabat, itu menegaskan penolakannya terhadap setiap perintah, tindakan, atau upaya untuk mendistorsi tujuan mulia untuk melindungi ekonomi global dari volatilitas pasar minyak," katanya."Menyelesaikan tantangan ekonomi membutuhkan pembentukan dialog konstruktif yang tidak dipolitisasi, dan untuk secara bijaksana dan rasional mempertimbangkan apa yang melayani kepentingan semua negara."Baik Arab Saudi dan negara tetangga Uni Emirat Arab, produsen utama di OPEC, memberikan suara mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu untuk mengutuk "upaya pencaplokan ilegal" Rusia atas empat wilayah Ukraina dan menuntut pembalikan segera.Setelah cukup kuat untuk menghentikan AS dengan embargo minyak tahun 1970-an, OPEC membutuhkan non-anggota seperti Rusia untuk mendorong pengurangan produksi pada 2016 setelah harga jatuh di bawah $30 per barel di tengah meningkatnya produksi Amerika. Perjanjian 2016 melahirkan apa yang disebut OPEC +, yang bergabung dengan kartel dalam memotong produksi untuk membantu merangsang harga.Pandemi virus corona sempat membuat harga minyak masuk ke wilayah negatif sebelum perjalanan udara dan aktivitas ekonomi pulih kembali setelah lockdown di seluruh dunia. Benchmark minyak mentah Brent duduk di atas $92 per barel Rabu pagi, tetapi negara-negara penghasil minyak khawatir harga bisa turun tajam di tengah upaya untuk memerangi inflasi.Biden, yang terkenal menyebut Arab Saudi sebagai "pariah" selama kampanye pemilihan 2020-nya, melakukan perjalanan ke kerajaan itu pada Juli dan bertemu dengan Pangeran Mohammed. Terlepas dari penjangkauan, kerajaan telah mendukung menjaga harga minyak tetap tinggi untuk mendanai aspirasi Pangeran Mohammed, termasuk proyek kota gurun futuristik senilai $ 500 miliar yang direncanakannya yang disebut Neom.Pada hari Selasa, Biden memperingatkan dampak bagi Arab Saudi atas keputusan OPEC+."Akan ada beberapa konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan, dengan Rusia," kata Biden. "Saya tidak akan membahas apa yang saya pertimbangkan dan apa yang ada dalam pikiran saya. Tapi akan ada - akan ada konsekuensinya."[IT/AR]