Menlu Iran: Tidak Ada Tempat untuk Kudeta Warna dan Beludru di Iran

IslamTimes - Menteri luar negeri Iran mengecam Barat karena kelambanannya terhadap kebrutalan polisi di AS dan Kanada atau dukungannya untuk memadamkan kerusuhan di Eropa dan mengecam tindakan yang sama di Iran sebagai tindakan keras, dengan mencatat bahwa kudeta beludru atau warna tidak memiliki tempat di Iran.

Dalam percakapan telepon pada hari Jumat (14/10), Hossein Amir Abdollahian dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa [UE] untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell berbicara tentang perkembangan terbaru dalam pembicaraan penghapusan sanksi, hubungan bilateral Tehran dengan Uni Eropa dan masalah baru-baru ini di Iran.Amir Abdollahian berterima kasih kepada Borrell atas upaya konstruktifnya untuk membantu mengamankan kembalinya semua pihak ke komitmen mereka di bawah Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], dengan mengatakan, “Meskipun ada beberapa pernyataan media yang kontradiktif oleh pihak Amerika, langkah-langkah menuju pencapaian kesepakatan adalah di jalan yang benar, dan dalam kerangka itu, kami menyambut baik kerja sama di pihak Badan Tenaga Atom Internasional [IAEA] di bidang teknis.”Mengomentari perkembangan yang terjadi di Iran, menteri luar negeri mengatakan, “Kematian Mahsa Amini sangat disesalkan bagi kita semua. Dalam hal ini, laporan yang akurat dan ilmiah telah disajikan oleh Organisasi Kedokteran Hukum di bawah pengawasan sejumlah besar spesialis dan ahli medis. Sementara itu, proses peradilan sedang berlangsung terkait kasus tersebut. Tentu saja, kasus ini menjadi dalih bagi beberapa pejabat Barat. Pertanyaannya adalah: apa yang telah dilakukan Barat dalam menghadapi ratusan kasus seputar pembunuhan oleh polisi wanita dan anak-anak di Kanada dan AS, khususnya? Bentuk paling keras dari konfrontasi dengan kerusuhan tidak dapat dilihat sebagai tindakan yang baik dan dapat diterima di Eropa sementara tindakan yang sama, yang terjadi dalam kerangka hukum di Iran, dihitung sebagai tindakan keras.“Tuntutan damai tidak ada hubungannya dengan kerusuhan, pembunuhan, pembakaran, dan operasi teroris,” dia menggarisbawahi, situs web Kementerian Luar Negeri melaporkan.Republik Islam Iran, Amir Abdollahian mengatakan, sangat didukung oleh rakyat dan demokrasi yang efektif, menambahkan, “Ini bukan lahan kudeta warna atau beludru. Iran adalah jangkar stabilitas dan perdamaian abadi di kawasan ini.”“Tentu saja, kami memiliki kerangka kerja yang lebih luas untuk kerja sama antara Uni Eropa dan Republik Islam Iran dalam pandangan; oleh karena itu, kami menyarankan Eropa untuk melihat masalah ini dengan pendekatan yang realistis,” tambahnya.Menteri luar negeri menyoroti peran yang dimainkan oleh Republik Islam dan Letnan Jenderal Qassem Soleimani dalam menghadapi Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk "ISIS" / "ISIL"] di Irak dan Suriah, yang akibatnya memungkinkan orang Eropa untuk mendapatkan keuntungan dari keamanan di benua mereka sendiri. .Dia menambahkan, “Kami memiliki kerja sama pertahanan dengan Rusia, tetapi kebijakan kami tentang perang Ukraina adalah menentang pengiriman senjata ke pihak-pihak yang berkonflik dan mendukung diakhirinya perang dan pemindahan penduduk.”Sementara itu, Borrell mengatakan dia senang dengan kemajuan yang dibuat di jalan menuju menghidupkan kembali JCPOA dan menekankan pentingnya kerja sama Teheran-IAEA.Dia menggambarkan kesepakatan pertukaran tahanan antara Iran dan AS sebagai penting dan langkah maju dalam upaya untuk mencapai kesepakatan.Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa juga mengacu pada kemajuan baik yang dibuat di New York dan Wina."Kami tidak punya niat untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri Iran," tambahnya.Borrell juga menunjuk beberapa posisi keras yang diambil di Eropa dan menekankan perlunya kerja sama lebih lanjut antara Iran dan Uni Eropa.Dia merujuk pada posisi Iran yang menentang pengiriman senjata dan drone untuk digunakan dalam perang Ukraina, menggambarkannya sebagai hal yang patut diperhatikan.[IT/r]