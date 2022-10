Senator Menyerukan Penghentian Penjualan Senjata ke Riyadh, Menarik Persenjataan AS dari Arab Saudi

US Capitol in Washington, DC.jpg

IslamTimes - Para senator AS telah menyerukan penghentian penjualan persenjataan Amerika ke Riyadh, dan menarik senjata apa yang sudah ada di sana untuk “memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi.”

Kongres kemungkinan akan menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi sebagai tanggapan atas keputusan OPEC+ untuk memangkas produksi minyak, Senator Chris Coons, sekutu dekat Presiden Joe Biden, mengatakan pada hari Jumat (14/10).Senator Demokrat itu menyebut pemotongan produksi minyak sebagai "pukulan di perut" ke Barat yang membantu Rusia "mendanai perang agresi mereka melawan Ukraina." Laporan media mengatakan bahwa anggota parlemen AS bertujuan untuk menghukum kepemimpinan Saudi atas tindakan tersebut.“Saya pikir Anda akan melihat pemerintah dan Senat mengambil tindakan, dan salah satu tindakan yang paling mungkin adalah menghentikan penjualan senjata di masa depan,” Coons, anggota Komite Hubungan Luar Negeri, mengatakan dalam sebuah wawancara CNN.Anggota parlemen Demokrat lainnya, yang merupakan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, juga mendukung seruan untuk menangguhkan rencana penjualan senjata ke Riyadh, menambahkan bahwa senjata AS harus ditarik dari Arab Saudi sebagai hukuman atas pengurangan produksi minyak.Senator Chris Murphy dari Connecticut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (13/10) bahwa “Keputusan kebijakan memiliki konsekuensi, dan langkah-langkah ini akan mengukur hubungan dengan Arab Saudi dan membantu Ukraina.”“Selama beberapa tahun, militer AS telah mengerahkan baterai pertahanan rudal Patriot ke Arab Saudi untuk membantu mempertahankan infrastruktur minyak dari serangan rudal dan drone. Sistem pertahanan udara dan rudal canggih ini harus dikerahkan kembali untuk meningkatkan pertahanan sekutu NATO sayap timur seperti Polandia dan Rumania, atau ditransfer ke mitra Ukraina kami, ” kata Murphy.Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan minggu ini bahwa Biden sedang mengevaluasi kembali hubungan AS dengan Riyadh setelah kekecewaannya atas pemotongan minyak Saudi.[IT/r]