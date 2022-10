IOF Tidak Merawat Kendaraan di Depot Darurat & Sekarang Hendak Menggantinya dengan Kendaraan Lama AS

IslamTimes - Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” [IOF] memutuskan untuk membeli sekitar 1000 kendaraan dari tentara AS, yang sebagian besar bekas. Kendaraan akan disimpan di depot darurat untuk digunakan hanya pada saat perang. Biaya kesepakatan belum diungkapkan, tetapi setidaknya dapat diperkirakan mencapai puluhan juta dolar.

Kendaraan yang dibeli adalah truk taktis seri FMTV yang diproduksi oleh pabrikan Amerika Oshkosh. Kendaraan ini akan tiba di wilayah Palestina yang diduduki dalam versi yang berbeda – dengan empat atau enam roda dan berbagai jenis sasis. Truk-truk ini dirancang untuk digunakan di medan yang kasar dan dapat mengangkut amunisi dan peralatan, serta mengevakuasi yang terluka.IOF melengkapi dirinya dengan 200 truk baru jenis ini empat tahun lalu, tetapi pesanan saat ini – yang lebih besar – terutama mencakup truk bekas berusia 20 dan 30 tahun. Kendaraan-kendaraan ini akan dibeli dengan uang bantuan Amerika dan akan menjalani perawatan minimal sementara kebanyakan dari mereka akan langsung dikirim ke depot darurat IOF.Delegasi pengadaan dari Departemen Angkatan Darat AS memimpin proses pengadaan yang dimulai sekitar tiga tahun lalu. IOF memiliki laboratorium kendaraan di AS, yang akan memutuskan truk mana yang dapat diperbaharui dan diekspor ke entitas Zionis “Israel”.IOF memiliki banyak truk REO yang berasal dari tahun 1970-an di depot, tetapi tidak dirawat dengan baik sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan. Menurut pejabat militer, beberapa truk disimpan di bawah atap asbes dan tentara tidak memindahkannya ke depot lain yang memungkinkan mekanik untuk memperbaikinya tanpa mempengaruhinya [asbes berbahaya].Dalam dekade terakhir, laporan mengenai inefisiensi peralatan di depo darurat, antara lain yang memerlukan pengawasan dari pengawas keuangan negara dan komisaris aduan tentara untuk menangani kurangnya kader terampil di depot darurat yang menyebabkan kelalaian penyimpanan. senjata dan peralatan telah diterbitkan. Hal ini disampaikan oleh Mayor Jenderal [Res.] Yitzhak Brik.Pada tahun 2013, Advanced Technology Laboratories [ATL] di IOF mengeluarkan laporan – sebagaimana disebutkan dalam laporan “state comptroller's” 2015 – tentang kesenjangan efisiensi kendaraan dan ban kadaluarsa di setiap komando regional dan kurangnya perawatan berkala kendaraan tempur lapis baja.Penyelidikan menyimpulkan bahwa tidak ada kemampuan untuk mempertahankan rutinitas yang stabil untuk peralatan tempur yang dikendalikan, dengan risiko kemampuan untuk mendukung transisi dari status stabil ke status darurat.Selain itu, Brik menulis pada tahun 2015 sebuah laporan tentang staf manusia di depot darurat dan efek langsungnya pada pemeliharaan kualitas peralatan yang membahas bahwa, “Kekurangan tenaga kerja menyebabkan keadaan inefisiensi dalam memulihkan peralatan dan memeliharanya. Ini meningkatkan keausan yang wajar, yang tampaknya konyol, dan akibatnya membuat kerusakan finansial di IOF lebih tinggi daripada penghematan yang dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja petugas non-komisi”.Dalam waktu darurat, IOF dapat memobilisasi truk sipil meskipun ini dimaksudkan untuk perjalanan di jalan, sementara truk taktis untuk pasokan medan perang, dan dengan demikian harus sangat mobile dan tahan lama.Departemen Angkatan Darat AS dijadwalkan untuk segera menerbitkan tender lain untuk mengimpor truk lokomotif yang mengangkut tank berat. Diharapkan truk-truk ini akan dibeli dari perusahaan-perusahaan Eropa untuk dipelihara di garasi sipil. Sementara itu, IOF akan melakukan pemeliharaan trailer pengangkut tank.[IT/r]