Media: Serangan Rudal Baru Menargetkan Pangkalan yang diduduki AS di Suriah Timur

IslamTimes - Sebuah pangkalan militer yang diduduki AS di provinsi timur Suriah, Dayr al-Zawr dilaporkan mendapat serangan rudal baru.

Serangan itu menargetkan pos terdepan - yang terletak di Ladang Minyak al-Omar Suriah di sisi timur Dayr al-Zawr - pada hari Sabtu (15/10), outlet media Suriah melaporkan.Menurut laporan, setidaknya enam rudal ditembakkan ke arah pos militer selama insiden tersebut.Sejauh ini tidak ada orang atau kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.Proyektil ditembakkan dari arah daerah al-Hanawi dan al-Mazare' Dayr al-Zawr, laporan tersebut menambahkan, mencatat bahwa pesawat tempur Amerika dan helikopter tempur terlihat berkeliaran di atas lokasi serangan segera setelahnya.Pangkalan AS telah mengalami beberapa serangan seperti itu selama beberapa bulan terakhir.Amerika Serikat dan pasukan sekutunya menginvasi Suriah pada tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh, yang telah dilatih dan dipasok oleh pasukan militer AS dan sekutu dalam upaya mereka untuk menggulingkan pemerintah Suriah Bashar al-Assad.Campur tangan militer pimpinan AS, bagaimanapun, luar biasa - dan beberapa percaya dengan sengaja - lambat dalam menghadapi teroris, terlepas dari besarnya koalisi yang telah melibatkan sejumlah negara sekutu Washington.Pasukan Amerika terus menduduki sebagian kecil negara Arab, meskipun, Damaskus dan sekutunya mengalahkan teroris Daesh pada akhir 2017.Kembali pada bulan Agustus, Damaskus mengatakan pendudukan Suriah selama bertahun-tahun oleh AS telah menelan kerugian 107,1 miliar dolar AS dalam kerugian sektor minyak dan gas, mengacu pada penjarahan pasukan pendudukan atas sumber daya negara yang dilanda perang, yang dimulai di bawah mantan presiden Amerika, Donald Trump.[IT/r]