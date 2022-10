Axios: AS 'Marah' Atas Komentar Pemimpin Palestina ke Putin 

IslamTimes - Gedung Putih “sangat kecewa” pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas karena telah menyuarakan ketidakpercayaan tentang upaya diplomatik Washington untuk menyelesaikan perselisihan Palestina dengan Zionis Israel sambil memuji sikap Rusia tentang masalah ini, juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) mengatakan kepada Axios pada Sabtu (15/10).

Mahmoud Abbas mengatakan dia tidak percaya pada mediasi sepihak Washington atas konflik Palestina-IsraelPada hari Kamis (14/10), ketika Abbas memuji "posisi yang jelas" Rusia tentang penyelesaian damai antara Palestina dan Zionis Israel, dia menegaskan kembali dukungannya untuk apa yang disebut Kuartet di Timur Tengah, kerangka kerja mediator yang mencakup Rusia, AS, PBB, dan Uni Eropa. . Namun, dia mencatat bahwa Washington tidak bisa menjadi satu-satunya mediator.“Kami tidak mempercayai Amerika dan Anda tahu posisi kami… dalam situasi apa pun kami tidak dapat menerima bahwa Amerika adalah satu-satunya pihak dalam menyelesaikan masalah,” katanya kepada Putin di sela-sela Konferensi tentang Tindakan Membangun Interaksi dan Kepercayaan di Asia di Astana, Kazakstan.Dia juga memuji Rusia karena “berdiri dengan keadilan dan hukum internasional.”Menurut dua sumber Axios, para pejabat di pemerintahan Presiden AS Joe Biden “marah” atas pernyataan Abbas dan menyampaikan sentimen ini kepada para penasihatnya. Juru bicara NSC mengatakan kepada outlet itu bahwa “kami sangat kecewa mendengar pernyataan Presiden Abbas kepada Presiden Putin.”“Rusia TIDAK membela keadilan dan hukum internasional, sebagaimana dibuktikan oleh pemungutan suara terakhir di Majelis Umum PBB,” tambah juru bicara itu, merujuk pada resolusi baru-baru ini yang menolak referendum di empat bekas wilayah Ukraina yang sebagian besar memilih untuk bergabung dengan Rusia.Juru bicara itu juga mengecam Putin sebagai “jauh dari tipe mitra internasional” yang dapat membantu menyelesaikan konflik Zionis Israel-Palestina, berbeda dengan Biden, yang “telah menunjukkan komitmen AS selama beberapa dekade untuk mencari solusi kreatif.”Pernyataan juru bicara itu muncul seminggu setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bertemu dengan Hussein Al-Sheikh, seorang pejabat tinggi Palestina, untuk membahas stabilitas regional.Pertemuan ini mengikuti pembicaraan Juli Biden dengan Abbas di mana dia mengkonfirmasi komitmennya terhadap gagasan untuk menciptakan negara Palestina yang merdeka. Namun, dia menjawab “tidak tepat pada saat ini” untuk pertanyaan memulai kembali pembicaraan damai antara Israel dan Palestina, yang dijawab oleh Abbas bahwa peluang untuk solusi dua negara mungkin akan hilang.Analis menyarankan bahwa pemimpin AS itu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina setelah pendahulunya Donald Trump telah mengejar kebijakan yang menguntungkan Zionis Israel. Rusia dan Palestina, bagaimanapun, telah memiliki hubungan yang hangat selama bertahun-tahun, dengan Abbas telah mengunjungi negara itu lebih dari selusin kali.[IT/r]