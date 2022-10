Kepala Troll NAFO Pro-Ukraina Dianggap sebagai 'Nazi'

IslamTimes - Pengguna Twitter Polandia di balik fenomena 'NAFO' mengunci akunnya pada hari Sabtu (15/10) setelah para kritikus menemukan catatan panjang postingannya yang memuji Nazi Jerman, menghina orang Yahudi dan menyangkal Holocaust. Kepala troll bersikeras dia memposting materi kontroversial "untuk menyesuaikan diri."

Akun di balik meme pro-Barat juga membantah HolocaustKamil Dyszewski telah menerima pujian yang bersinar di media Barat karena memposting avatar Shiba Inu yang diedit secara kasar ke Twitter awal musim panas ini. Anjing kartun segera tertangkap, dan akun pro-Ukraina mulai menampilkan avatar Shiba mereka sendiri dan menyebut diri mereka sebagai 'NAFO', atau 'Organisasi Fellas Atlantik Utara.'Sejak itu, 'Fellas' dapat ditemukan menyebarkan poin pembicaraan Kiev, mengeroyok jajak pendapat dan melaporkan akun pro-Moskow, dan meminta sumbangan untuk militer Ukraina.Kami biasanya mengucapkan terima kasih kepada mitra internasional kami atas bantuan keamanannya. Tapi hari ini kami ingin memberikan teriakan kepada entitas unik - Organisasi Fellas Atlantik Utara #NAFO. Terima kasih atas perjuangan sengit Anda melawan propaganda & troll kremlin. Kami salut, sobat! pic.twitter.com/AfDnXf7pfc— Pertahanan Ukraina (@DefenceU) 28 Agustus 2022Sebelum karyanya dipuji oleh produsen senjata Amerika dan think tank yang disponsori mereka, Dyszewski menggunakan platform online untuk memposting propaganda rasialis tentang orang Yahudi, membantah Holocaust, dan memuji Adolf Hitler dan Nazi top lainnya. Di antara unggahan tersebut adalah kartun yang menyangkal keberadaan kamar gas di kamp konsentrasi dan meme yang menggambarkan perbandingan dengan Hitler sebagai hal yang "baik", serta foto tambahan dari pemimpin Nazi dan propagandisnya, Joseph Goebbels.Secara harfiah, Nazi yang mengagumi Hitler mendirikan operasi propaganda NAFO (yang didukung secara publik oleh pemerintah AS untuk mengobarkan perang informasi terhadap Rusia) https://t.co/LZnnKFShNP— Ben Norton (@BenjaminNorton) 15 Oktober 2022Ditanya oleh beberapa orang dalam jajarannya sendiri, Dyszewski mengunci akun Twitter-nya pada hari Sabtu, tetapi tidak sebelum memposting penjelasan. Menggambarkan unggahan kontroversial sebagai 'lelucon' yang terlalu tegang dan sangat tidak pantas,'' Dyszewski mengatakan bahwa dia membuatnya 'untuk menyesuaikan diri', tanpa menjelaskan dengan siapa dia mencoba menyesuaikan diri. Dia menambahkan bahwa unggahan ini, semuanya dibuat sekitar tahun 2020, "Jangan mewakili saya sebagai pribadi.""Tidak, ini keluar dari konteks, saya hanya mengatakan semua hal Nazi itu agar sesuai dengan semua Nazi yang berteman dengan saya sehingga Nazi itu menyukai saya. Tolong jangan berhenti mencintai saya, kaum liberal barat! "https://t.co/Kqgvzv4nqDhttps://t.co/t0e1FlFcmi pic.twitter.com/vdhcCsGr2R— Caitlin Johnstone (@caitoz) 15 Oktober 2022Sementara NAFO mungkin dimulai dengan posting internet begitu saja oleh seorang gamer Polandia, sejak itu telah berkembang menjadi fenomena di seluruh internet, termasuk Anggota Kongres AS Adam Kinzinger, Menteri Pertahanan Ukraina Aleksey Reznikov, dan sejumlah analis Barat, mata-mata, dan anggota lainnya. dari komunitas intelijen sebagai 'Fellas.'Daftar anggota ini telah menyebabkan beberapa kritikus berpendapat bahwa NAFO adalah ciptaan badan-badan intelijen Barat. Kampanye media sosial pro-Ukraina serupa sebelumnya telah diidentifikasi mengandalkan massa akun 'bot'.[IT/r]