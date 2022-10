Trump Menjelaskan Mengapa Dia Bisa 'Dengan Mudah' Menjadi PM Israel

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump turun ke platform Truth Social pada hari Minggu (16/10) untuk melampiaskan tentang kurangnya popularitasnya di kalangan orang Yahudi Amerika. Mengklaim bahwa dia dapat "dengan mudah" terpilih sebagai Perdana Menteri di Zionis Israel, Trump meminta komunitas Yahudi di AS untuk "mengumpulkan tindakan mereka."

Mantan presiden AS itu mengeluh bahwa meskipun dia tampaknya dicintai oleh orang Zionis Israel, orang Yahudi Amerika tidak begitu antusias“Tidak ada presiden yang melakukan lebih banyak untuk Israel daripada yang saya lakukan,” klaim Trump dalam sebuah posting pada hari Minggu. “Agak mengejutkan, bagaimanapun, kaum Evangelis kita yang luar biasa jauh lebih menghargai ini daripada orang-orang beragama Yahudi, terutama mereka yang tinggal di AS.”“Mereka yang tinggal di Zionis Israel, bagaimanapun, adalah cerita yang berbeda,” lanjutnya, menyatakan bahwa dia “dapat dengan mudah” terpilih sebagai perdana menteri di negara Yahudi. “Orang Yahudi AS harus bertindak bersama dan menghargai apa yang mereka miliki di Israel – Sebelum terlambat!”"KITA. Orang Yahudi harus bertindak bersama dan menghargai apa yang mereka miliki di Zionis Israel - Sebelum terlambat!” tulis mantan Presiden Trump di platform media sosialnya. pic.twitter.com/AyWMyJDI5b— Steve Herman (@W7VOA) 16 Oktober 2022Orang-orang Kristen Injili adalah salah satu demografi paling pro-Israel di AS, dengan diplomat Israel menganggap mereka sebagai kelompok yang lebih berharga untuk dijangkau daripada orang Yahudi, yang menurut mantan duta besar Israel Ron Dermer tahun lalu “secara tidak proporsional di antara para kritikus kami.”Dengan pengecualian komunitas kecil Ortodoks, 7,6 juta orang Yahudi Amerika biasanya cenderung liberal, dengan survei tahun 2020 menemukan bahwa 7 dari 10 mengidentifikasi diri dengan Partai Demokrat. Sementara 71% orang Israel menyetujui kinerja Trump menjelang pemilihan 2020, hanya 27% orang Yahudi Amerika yang menilai petahana saat itu secara positif.Hampir dua tahun masa jabatan Presiden Joe Biden, orang Zionis Israel masih memandang Trump lebih positif daripada penggantinya dari Partai Demokrat.Pada akhirnya, Trump hanya mengambil 30% suara Yahudi pada November 2020, meskipun berulang kali menyerukan dukungannya untuk Zionis Israel dalam kampanye dan menengahi Kesepakatan Abraham – yang menormalkan hubungan antara Zionis Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain – dua bulan sebelumnya.Tidak ada kandidat Partai Republik yang mendapatkan lebih dari sepertiga suara Yahudi sejak George H.W. Bush mengambil 35% pada tahun 1988, dan tidak ada Partai Republik yang memenangkan mayoritas di antara orang-orang Yahudi dalam 100 tahun terakhir.[IT/r]