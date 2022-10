Gedung Putih: Biden Tidak Berencana untuk Bertemu dengan Putra Mahkota Saudi di KTT G-20

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden “tidak memiliki rencana” untuk bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada KTT Kelompok Dua Puluh (G-20) bulan depan di Indonesia, kata Gedung Putih.

Gedung Putih mengatakan bahwa Biden sedang mengevaluasi kembali hubungan AS dengan Arab Saudi setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+), di mana Riyadh adalah produsen utama, mengumumkan pekan lalu akan memangkas produksi minyak.“Dia tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan putra mahkota di KTT G-20,” kata Sullivan kepada CNN pada hari Minggu (16/10), mengacu pada pertemuan bulan depan para pemimpin 20 negara terkaya di dunia.Aliansi pengekspor minyak, yang mencakup 13 negara OPEC dan 11 non-anggota termasuk Rusia, membuat pengumuman pengurangan produksi pekan lalu. Kelompok tersebut sepakat untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari, setara dengan 2 persen dari pasokan global.Langkah OPEC merupakan pukulan besar bagi pemerintahan Biden, yang mengunjungi Arab Saudi yang kaya minyak dalam perjalanan Juli untuk memohon kepada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.Pemerintahan Biden telah bergulat dengan harga minyak yang tinggi dan inflasi yang diperburuk oleh perang Rusia di Ukraina.Pengamat independen percaya pemerintahan Biden khawatir bahwa keputusan untuk memotong produksi minyak akan menyebabkan kenaikan harga gas di AS menjelang pemilihan paruh waktu November di mana Demokrat akan kalah dari Partai Republik.Gedung Putih mengklaim perjalanan Biden ke Arab Saudi pada Juli bukan untuk melobi peningkatan ekspor minyak negara itu.“[Biden] fokus, bagaimanapun, untuk memastikan bahwa melalui setiap keterlibatan yang dia miliki di seluruh papan, dia tidak hanya memperhatikan AS tetapi juga sekutu kita,” kata Sullivan di CNN.“Salah satu hal yang dapat dia capai dalam pertemuan pada bulan Juli adalah pembukaan bersejarah wilayah udara Saudi untuk lalu lintas udara komersial Zionis Israel, langkah pertama yang pernah diambil Arab Saudi di jalan menuju normalisasi dengan Israel, yang kami yakini adalah hal positif baginya untuk dapat memberikan mitra yang kuat bagi kita,” lanjut Sullivan.Setelah OPEC+ mengumumkan pengurangan produksinya, beberapa anggota parlemen mendesak AS untuk membekukan kerja samanya dengan Arab Saudi, termasuk sebagian besar penjualan senjata, menuduh kerajaan membantu menanggung perang Rusia di Ukraina.Mereka menyarankan AS harus menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan menarik pasukan dari negara itu sebagai tanggapan.“Ini adalah hubungan yang dibangun selama beberapa dekade secara bipartisan,” kata Sullivan kepada Bash pada hari Minggu (16/10).“Jadi presiden tidak akan bertindak tergesa-gesa, dia akan bertindak secara metodis, strategis,” tambahnya. “Dan dia akan meluangkan waktunya untuk berkonsultasi dengan anggota kedua partai, dan juga memiliki kesempatan bagi Kongres untuk kembali sehingga dia bisa duduk bersama mereka secara langsung.”Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak klaim "tidak berdasarkan fakta" bahwa pemotongan produksi minyak bermotivasi politik terhadap AS, mengatakan bahwa OPEC+ mengadopsi keputusan melalui konsensus, dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan. dan mencoba untuk mengekang volatilitas pasar."Arab Saudi telah melihat pernyataan ... yang menggambarkan keputusan itu sebagai kerajaan yang memihak dalam konflik internasional dan itu bermotif politik melawan Amerika Serikat," kata kementerian luar negeri Saudi dalam pernyataan itu.Arab Saudi ingin "mengungkapkan penolakan totalnya terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta dan yang didasarkan pada penggambaran keputusan OPEC+ di luar konteks ekonominya," tambahnya.[IT/r]