Seruan Tumbuh di Universitas Negeri Inggris untuk Mengakhiri Hubungan dengan Kepolisian Rezim Bahrain

IslamTimes - Politisi dan kelompok hak asasi manusia telah memperbarui seruan pada universitas riset publik Inggris untuk menghentikan hubungannya dengan layanan rezim Bahrain, ketika dinasti Al Khalifah yang berkuasa terus melanjutkan tindakan represif dan tindakan keras terhadap lawan politik dan pendukung demokrasi.

Lord Paul Scriven, yang merupakan bagian dari Kelompok Semua Parlemen untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Teluk Persia, telah menulis surat ke Universitas Huddersfield dan mendesaknya untuk menghentikan pengajarannya di negara Arab.“Mereka perlu mundur, merenungkan dan melihat implikasi potensial dari institusi mereka yang disorot dalam pelanggaran hak asasi manusia,” kata rekan Demokrat Liberal itu.“Terserah wakil rektor Bob Cryan untuk keluar dengan bukti nyata untuk membuktikan bahwa sejak institusinya di Bahrain, bahwa akademi kepolisian tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Jika dia tidak bisa melakukan itu maka dia harus menutup kursus ini,” jelasnya.University of Huddersfield dilaporkan menjalankan gelar master dalam ilmu keamanan di Royal Academy of Police, yang terletak di dekat desa Jaww di pantai tenggara Bahrain.Sebagai bagian dari kesepakatan dengan rezim Bahrain, selama hampir lima tahun University of Huddersfield telah melatih setidaknya 25 anggota pasukan keamanan Bahrain setiap tahun.Merekrut dilaporkan diajarkan modul seperti psikologi forensik investigasi dan terorisme dan resolusi konflik selama program.Demonstrasi telah diadakan di Bahrain secara teratur sejak pemberontakan rakyat dimulai pada pertengahan Februari 2011.Para peserta menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan dan memungkinkan didirikan sistem yang adil yang mewakili semua warga Bahrain .Manama, bagaimanapun, telah berusaha keras untuk menekan tanda-tanda perbedaan pendapat.Awal bulan ini, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di London mengatakan pengadilan Bahrain telah memvonis dan menghukum mati empat aktivis anti-rezim setelah pengadilan yang tidak adil dan berdasarkan pengakuan yang dipaksakan melalui penyiksaan dan perlakuan buruk.Institut Hak dan Demokrasi Bahrain (BIRD) mengatakan dalam laporan setebal 61 halaman, berjudul "Pengadilan Puas dengan Pengakuan': Hukuman Mati Bahrain Mengikuti Penyiksaan, Pengadilan Palsu," bahwa pengadilan Bahrain secara rutin melanggar hak para terdakwa untuk mendapatkan keadilan. pengadilan, termasuk hak atas penasihat hukum selama interogasi, hak untuk memeriksa silang saksi penuntut, dan melalui ketergantungan pada laporan yang bersumber secara rahasia.Laporan tersebut selanjutnya mencatat bahwa banyak penyiksaan dan penganiayaan terjadi di dua lokasi – Direktorat Investigasi Kriminal Kementerian Dalam Negeri, yang bertempat di sebuah kompleks di distrik Adliya di ibukota Manama, dan Royal Academy of Pemolisian, terletak berdekatan dengan Penjara Jau yang terkenal di Bahrain.BIRD meminta Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah untuk meringankan hukuman mati untuk semua individu, dimulai dengan mereka yang dihukum berdasarkan pengakuan yang diambil di bawah penyiksaan atau perlakuan buruk.Organisasi hak asasi manusia juga mendesak pihak berwenang Bahrain untuk membatalkan hukuman semua orang yang keyakinannya melibatkan penggunaan pengakuan paksa dan/atau pelanggaran pengadilan yang adil.[IT/r]