Presiden Raisi: Bangsa Iran Tidak Akan Tinggal Diam dalam Menghadapi Tindakan Bermusuhan AS, Akan Mengambil Inisiatif

IslamTimes - Presiden Ebrahim Raisi mengatakan bangsa Iran tidak akan tinggal diam dalam menghadapi tindakan bermusuhan AS dan akan mengambil inisiatif melawan permusuhan Washington.

Dalam panggilan telepon dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq Al Said pada hari Senin (17/10), Raeisi mengatakan AS telah melakukan kesalahan perhitungan untuk mendukung dan mengintensifkan kerusuhan di Iran, yang menyusul kematian seorang wanita muda Iran di kantor polisi."AS telah secara keliru membayangkan bahwa sanksinya akan menghentikan bangsa Iran, tetapi ketika mereka melihat bahwa bangsa Iran tidak hanya tidak berhenti menghadapi sanksi, tetapi terus membuat kemajuan, dia menggunakan hasutan terhadap Republik Islam Iran," tambahnya.Raeisi membuat pernyataan tersebut setelah Presiden AS Joe Biden dan para pejabat tingginya dalam pernyataan-pernyataan yang usil menjanjikan dukungan untuk kerusuhan baru-baru ini di Iran, yang menyusul kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun.Dalam pernyataan terbarunya, Biden mengklaim bahwa dia “terkejut” dengan bagaimana orang Iran bereaksi terhadap kematian Amini, menambahkan bahwa “kami mendukung warga [Iran] ... nyata, nyata.”Warga Iran menggelar protes atas meninggalnya Amini. Namun, beberapa elemen ekstremis menggagalkan protes dan menghasut kekerasan terhadap pasukan keamanan. Outlet media yang didukung Barat juga telah mendorong kekerasan. Iran mengatakan tidak akan membiarkan campur tangan dalam urusan internalnya sendiri.Berbicara dalam rapat kabinet pada hari Minggu (16/10), Raisi mengecam keras dukungan Amerika Serikat untuk kerusuhan baru-baru ini di Iran, dengan mengatakan bahwa tangan Amerika terbukti dalam sebagian besar tindakan sabotase, pembunuhan, dan kerusuhan di wilayah tersebut.“Pernyataan [terbaru] oleh Presiden AS, yang membiarkan dirinya mengobarkan api kerusuhan, pembunuhan, dan kehancuran di negara lain, mengingatkan kita pada kata-kata abadi pendiri Republik Islam [Ayatollah Rouhollah Khomeini] yang menyebut Amerika Serikat adalah 'Setan Besar',” kata presiden Iran.Di tempat lain dalam percakapan telepon Senin, Raisi menunjuk pada tingkat kepercayaan dan kerja sama tertinggi antara Iran dan Oman dan mengatakan kedua negara memiliki hubungan yang berkembang di berbagai bidang.Dia menyuarakan tekad Iran untuk memperkuat hubungan dengan Oman di berbagai sektor dan menyatakan harapan bahwa Teheran dan Muscat akan terus meningkatkan interaksi seperti tahun lalu.Sultan Oman, pada bagiannya, mengatakan akan secara pribadi menindaklanjuti implementasi kesepakatan yang dicapai antara kedua negara.Dia menambahkan bahwa kedua negara diuntungkan dari pengembangan hubungan.[IT/r]