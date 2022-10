'Sekutu' AS Heran dengan Tuduhan Berpihak pada Moskow

IslamTimes - Riyadh bingung dengan tuduhan bahwa Kerajaan itu “berpihak pada Rusia,” kata Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman pada hari Sabtu (15/10). Sang pangeran menyiratkan bahwa desas-desus itu adalah pekerjaan Washington, di mana pemerintahan Presiden AS Joe Biden bereaksi dengan terkejut terhadap dorongan Arab Saudi baru-baru ini untuk pengurangan produksi minyak.

Menteri pertahanan Arab Saudi telah menyiratkan bahwa Washington, bukan Kiev, berada di balik klaim tersebut“Kami heran dengan tuduhan bahwa kerajaan mendukung Rusia dalam perangnya dengan Ukraina,” cuit Khalid pada hari Minggu, menambahkan: “Ini mengatakan bahwa tuduhan palsu ini tidak datang dari pemerintah Ukraina.”Kami heran dengan tuduhan bahwa kerajaan mendukung Rusia dalam perangnya dengan Ukraina. Dikatakan bahwa tuduhan palsu ini tidak datang dari pemerintah Ukraina. https://t.co/YIz441YinT— Khalid bin Salman الد لمان (@kbsalsaud) 16 Oktober 2022Pangeran terkait dengan tweet oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, di mana Zelensky berterima kasih kepada Arab Saudi karena memberikan suara di PBB untuk mengutuk aksesi empat wilayah bekas Ukraina ke dalam Federasi Rusia, dan untuk bekerja pada pertukaran tahanan dan menjanjikan bantuan keuangan ke Kiev.Arab Saudi memimpin Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). OPEC+, yang menghitung Rusia di antara mitra non-anggotanya, mengumumkan pekan lalu bahwa mereka akan memangkas produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari, sebuah langkah yang kemungkinan akan menopang harga minyak Rusia di pasar global dan menaikkan harga gas di AS. menjelang pemilihan paruh waktu yang penting untuk Partai Demokrat Biden bulan depan.Meskipun pengurangan produksi diputuskan "dengan suara bulat," dan untuk "alasan ekonomi murni, beberapa menuduh Kerajaan mendukung Rusia," tulis sang pangeran dalam tweet terpisah. “Iran juga anggota OPEC, apakah ini berarti Kerajaan juga mendukung Iran?”Dengan sanksi AS terhadap minyak Rusia dan membatasi produksi energi domestik, Biden telah menekan Saudi selama berbulan-bulan untuk meningkatkan produksi, melakukan perjalanan ke Riyadh pada bulan Juli untuk mengajukan petisi langsung kepada Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Setelah pemotongan diumumkan, sekretaris pers Biden, Karine Jean-Pierre, menyatakan bahwa Saudi “tentu saja menyelaraskan diri dengan Rusia.”Ketika sejumlah anggota parlemen Demokrat meminta AS untuk mengakhiri penjualan senjata ke Kerajaan sebagai tanggapan, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan pada hari Minggu bahwa Biden tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan putra mahkota pada KTT G20 bulan depan.Meskipun tidak pernah menjadi sekutu formal, kemitraan antara AS dan Arab Saudi telah menjadi salah satu yang paling lama dan saling menguntungkan di kawasan itu, dengan Riyadh menjadi pembeli utama senjata Amerika selama beberapa dekade terakhir. Namun, hubungan antara kedua negara tegang selama waktu Biden sebagai wakil presiden, dengan bosnya, mantan Presiden Barack Obama, menyebut Kerajaan sebagai "yang disebut sekutu." Itu kemudian mengalami pukulan besar setelah Biden menuduh bahwa Mohammed bin Salman bisa berada di balik pembunuhan penulis Washington Post dan kritikus Saudi Jamal Khashoggi.[IT/r]