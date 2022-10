Petinggi Militer China Menyatakan Kesiapan untuk Perang di tengah Meningkatnya Ketegangan dengan AS

IslamTimes - Menteri Pertahanan China Jenderal Wei Fenghe mengatakan angkatan bersenjata negara itu dalam siaga tinggi dan siap untuk perang di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat atas China Taipei. Wei membuat pernyataan di Beijing pada hari Rabu di sela-sela Kongres Nasional Partai Komunis China (CPC) ke-20 yang sedang berlangsung.



Dia memperingatkan bahwa Beijing menghadapi “kondisi keamanan nasional yang parah dan mematikan”, dan mengatakan untuk mengatasi badai, militer perlu sepenuhnya menerapkan arahan Presiden Xi Jinping.



Angkatan bersenjata harus menerapkan arahan Xi tentang “memperkuat militer dan meningkatkan kemampuannya untuk menang,” kata Wei seperti dikutip oleh Xinhua yang dikelola pemerintah.



“Militer harus menjaga kewaspadaan yang tinggi, selalu siap perang dan tegas membela kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan negara,” tegasnya.



Li Zuocheng, kepala Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat, mengatakan militer perlu mendukung pembangunan bangsa, termasuk meningkatkan kesiapan tempur dan perangkat keras militer, seperti dilansir media pemerintah China.





Berbicara pada upacara pembukaan CPC pada hari Minggu, Xi menegaskan kembali komitmen Beijing untuk reunifikasi damai Taipei. Namun, dia mengatakan Beijing juga akan menggunakan kekuatan militer jika reunifikasi Taipei diperlukan.



Pemimpin China menolak segala bentuk separatisme dan campur tangan atas pulau bandel, yang dilihat Beijing sebagai bagian dari wilayahnya



CPC, yang merupakan acara dua kali dalam satu dekade, sangat penting karena melaporkan kemajuan negara sejak kongres terakhir, menyatakan posisinya saat ini dan menguraikan rencana masa depan.



Menanggapi pidato Xi, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Beijing pada hari Selasa (18/10) berencana untuk merebut China Taipei (Taiwan) "pada waktu yang jauh lebih cepat" daripada yang diperkirakan Washington.



"Kami telah melihat China yang sangat berbeda muncul dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Xi Jinping," kata Blinken. "Beijing bertekad untuk mengejar reunifikasi pada garis waktu yang jauh lebih cepat."



Kekhawatiran konfrontasi militer antara China dan AS telah meningkat setelah kunjungan ke Taiwan pada Agustus oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi.[IT/r]