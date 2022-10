Video: Negosiator Utama Lebanon untuk Diplomat AS: Ancaman Hizbullah Memaksa 'Israel' Membuat Konsesi dalam Kesepakatan Maritim 

IslamTimes - Wakil Ketua DPR dan perunding utama Lebanon, Elias Bou Saab, menekankan bahwa ancaman Hizbullah untuk menggunakan kekuatan militer memaksa Zionis 'Israel' untuk membuat konsesi dan mencegah desakan keras kepala untuk mencabut Lebanon dari hak maritimnya.

Dalam sebuah wawancara online dengan Kepala Satuan Tugas Amerika di Lebanon, Edward Gabriel, Bou Saab mengindikasikan bahwa mediator AS Amos Hochstein merujuk pada kekuatan militer Hizbullah untuk memperingatkan kemungkinan eskalasi jika negosiator gagal mencapai kesepakatan.Gabriel bertanya kepada Bou Saab tentang pengaruh ancaman militer Hizbullah terhadap kesepakatan tersebut sebelum Bou Saab dengan tegas menjawab bahwa Perlawanan Lebanon telah mengatur jalannya kesepakatan hingga berhasil.Hochstein Akan Mengunjungi Beirut Minggu DepanAmos Hochstein akan berada di Beirut minggu depan dengan salinan perjanjian maritim untuk ditandatangani pejabat Lebanon, kata Bou Saab kepada Reuters, Rabu (19/10).Bou Saab berkata, "Hochstein akan berada di Beirut minggu depan dengan kesepakatan yang akan kami tandatangani." Namun, dia tidak mengatakan kapan perjanjian itu akan ditandatangani.Menurut harian Lebanon, Al-Akhbar, Hochstein sendiri tidak menetapkan tanggal pasti kunjungannya dan meminta untuk menunggu beberapa hari mendatang.Presiden Michel Aoun mengumumkan pada hari Kamis (13/10) bahwa Lebanon menyetujui draft akhir proposal demarkasi perbatasan maritim selatan oleh mediator AS. Pemerintah Zionis menyetujui Rabu lalu kesepakatan maritim yang ditengahi AS dengan Lebanon, menyerah pada desakan Lebanon atas hak-haknya.Selama beberapa bulan terakhir, Hizbullah memainkan peran sentral dalam memaksa musuh Zionis untuk meninggalkan rencananya untuk melanggar hak-hak Lebanon. Pada 3 Juli 2022, Hizbullah menerbangkan tiga pesawat nirawak di atas platform Zionis Israel di ladang gas Karish yang terletak di zona yang disengketakan, mengirimkan pesan kuat yang memperingatkan musuh terhadap pelanggaran apa pun.Pada 13 Juli, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah memperingatkan Zionis Israel dan Amerika Serikat bahwa jika Lebanon dicegah untuk mengekstraksi sumber daya maritimnya, Zionis 'Israel' tidak akan dapat mengekstraksi atau menjual gas dan minyak.Pada tanggal 31 Juli, media militer Hizbullah merilis sebuah video yang menunjukkan platform Zionis Israel beroperasi di Mediterania, memperingatkan musuh Zionis tentang upayanya untuk menjarah ladang gas dan minyak Lebanon.[IT/r]