Warga Lansia AS Dijatuhkan 16 Tahun di Penjara Saudi atas Tweet Kritis

IslamTimes - Pemerintah Saudi menghukum seorang warga negara Amerika berusia 72 tahun dengan 16 tahun penjara atas tweet-nya yang mengkritik rezim ultra-konservatif di Riyadh, dengan putra kritikus tua itu mengatakan ayahnya telah "disiksa" di penjara.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Senin (17/10) malam, Washington Post mengatakan Arab Saudi pada awal Oktober menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun kepada Saad Ibrahim Almadi dari Saudi-Amerika atas 14 tweet anti-Riyadh yang telah dia posting di akunnya saat berada di AS.Almadi didakwa "menyimpan ideologi teroris, mencoba mengacaukan Kerajaan, serta mendukung dan mendanai terorisme," lapor Post, menambahkan bahwa dia juga dikenai larangan perjalanan 16 tahun.Manajer proyek berusia 72 tahun dari Florida ditahan di bandara Riyadh tahun lalu ketika dia melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk mengunjungi keluarganya.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS telah mengkonfirmasi penahanan Almadi di Arab Saudi pada saat itu tetapi menolak untuk mengidentifikasi tuduhan tersebut. Juru bicara itu, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Washington telah mengikuti kasus Almadi dengan cermat sejak penangkapannya."Sejak itu terjadi, kami secara konsisten dan intensif mengangkat keprihatinan kami mengenai kasus ini di tingkat senior beberapa kali di Washington dan Riyadh dan akan terus melakukannya. Pemerintah Saudi memahami prioritas yang kami lampirkan untuk menyelesaikan masalah ini," kata juru bicara itu. .Ibrahim Almadi, putra warga negara Amerika, mengatakan kepada Washington Post bahwa Departemen Luar Negeri AS telah "lalai dan lambat" atas kasus tersebut.Ibrahim mengatakan tidak ada seorang pun dari kedutaan AS di Arab Saudi yang mengunjungi ayahnya sampai enam bulan setelah penangkapannya pada November tahun lalu dan bahwa tidak ada pejabat AS yang menghadiri hukumannya meskipun telah memberi tahu mereka tentang persidangan.Ibrahim mengatakan kepada harian AS bahwa Departemen Luar Negeri telah menyuruhnya untuk tidak berbicara di depan umum tentang kasus ayahnya, tetapi dia tidak lagi percaya bahwa diam akan mengamankan kebebasan ayahnya.Selama pertemuan antara pejabat kedutaan dan ayahnya pada bulan Mei, ayah saya menolak meminta Washington untuk campur tangan karena sipir Saudi mengancam akan menyiksa tahanan yang melibatkan pemerintah asing dalam kasus mereka, Ibrahim menambahkan.Dalam pertemuan kedua pada bulan Agustus, Ibrahim mengatakan ayahnya meminta bantuan Departemen Luar Negeri dan akibatnya disiksa.“Almadi telah disiksa di penjara, dipaksa untuk hidup dalam kemelaratan dan dikurung dengan teroris yang sebenarnya – semua sementara keluarganya diancam oleh pemerintah Saudi bahwa mereka akan kehilangan segalanya jika mereka tidak diam,” Post mengutip Ibrahim mengatakan.Sejak bin Salman menjadi pemimpin de facto Arab Saudi pada tahun 2017, kerajaan telah meningkatkan penangkapan terhadap para aktivis, blogger, intelektual, dan lainnya yang dianggap sebagai lawan politik, yang menunjukkan hampir tidak ada toleransi terhadap perbedaan pendapat bahkan dalam menghadapi kecaman internasional.Ulama Muslim telah dieksekusi dan pegiat hak-hak perempuan telah ditempatkan di balik jeruji besi dan disiksa karena kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkeyakinan terus ditolak.Selama beberapa tahun terakhir, Riyadh juga telah mendefinisikan ulang undang-undang anti-terorismenya untuk menargetkan aktivisme.[IT/r]