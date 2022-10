AS Tekan Turki untuk Mengambil Sikap Lebih Keras terhadap Rusia

IslamTimes - Para pejabat AS, dalam pembicaraan dengan rekan-rekan Turki mereka, membahas kepatuhan terhadap sanksi keuangan yang dikenakan pada Rusia terkait perang di Ukraina – ini datang sebagai langkah terbaru dari Barat untuk menekan Turki agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap Rusia.

Elizabeth Rosenberg, asisten sekretaris untuk pendanaan teroris dan kejahatan keuangan di Departemen Keuangan AS, memimpin delegasi untuk bertemu dengan gubernur bank sentral Turki, bersama dengan kelompok bisnis di Istanbul dan Ankara awal pekan ini.Kunjungan ini dilakukan seminggu setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan diskusi di Astana, Kazakhstan. Pertemuan itu membuat kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan energi dan mendirikan pusat gas internasional di Turki, yang memungkinkan Turki menjadi rute utama aliran energi Rusia ke Eropa, terutama setelah Barat meledakkan Nord Stream 1 dan 2.Turki, setelah perang, telah memperdalam hubungan ekonomi dan perdagangannya dengan Rusia, yang memicu kekhawatiran Barat. Pada bulan Juni, Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo mengunjungi Turki untuk memperingatkan Ankara agar tidak berbisnis dengan Rusia.Departemen Keuangan AS pada bulan September mengeluarkan peringatan terhadap Turki jika mereka akan melanjutkan dengan sistem pembayaran Mir Rusia. Ini, pada saat itu, membuat khawatir Turki: 5 bank Turki yang berpartisipasi dalam sistem pembayaran berhenti.Sebelumnya, Turki mengutuk perang Rusia di Ukraina dan menentang referendum di empat wilayah. Pada hari Selasa (18/10), Ibrahim Kalin, juru bicara kepresidenan Turki, mengkonfirmasi bahwa pembicaraan sedang berlangsung tentang penundaan pembayaran energi Turki ke Rusia hingga 2024 sedang “sedang berlangsung.”[IT/r]