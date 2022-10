Jajak Pendapat: Kebanyakan Orang Amerika Percaya Demokrasi AS Tidak Bekerja Dengan Baik 

IslamTimes - Orang Amerika kurang percaya pada keadaan demokrasi saat ini di AS, sebuah jajak pendapat baru menunjukkan hanya beberapa minggu sebelum pemilihan paruh waktu.

Menurut sebuah survei oleh Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, sementara hanya 10% orang dewasa AS mengatakan demokrasi bekerja "sangat baik" atau "sangat" baik, 52% orang dewasa percaya demokrasi tidak bekerja dengan baik.Jajak pendapat juga menunjukkan hampir 70% sangat atau agak tidak puas dengan bagaimana "segalanya berjalan di Amerika Serikat."Orang dewasa AS juga tidak senang dengan keadaan politik di negara mereka, karena 60% mengatakan mereka agak atau sangat pesimis tentang iklim politik saat ini dibandingkan dengan hanya 15% yang mengatakan mereka agak atau sangat optimis.Mengenai dua partai politik besar, tidak ada partai yang melakukan polling dengan sangat baik. Hanya 42% yang mengatakan mereka memandang Partai Demokrat agak atau sangat baik, sementara Partai Republik hanya mendapat 32%. Ketika ditanya partai mana yang mereka ingin kendalikan di DPR dan Senat setelah pemilu paruh waktu, 41% mengatakan Demokrat untuk setiap majelis dan 34% mengatakan Partai Republik untuk masing-masing.Sementara itu, para peserta memiliki pandangan suram tentang kemungkinan pertandingan ulang antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump pada 2024.Ketika ditanya apakah mereka ingin masing-masing dari mereka mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024, hanya 29% yang mengatakan mereka ingin melihat mereka mencalonkan diri dan 70% mengatakan tidak.Pada bulan September, sebuah jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih Demokrat percaya Biden tidak boleh mencalonkan diri di Gedung Putih. Jajak pendapat ABC News-Washington Post, yang diproduksi oleh Langer Research Associates dan diterbitkan, menemukan bahwa 56 persen pemilih Demokrat menentang tawaran pemilihan kembali Biden, sementara 9 persen mengatakan mereka tidak memiliki pendapat.Jajak pendapat lain di bulan yang sama menunjukkan sebagian besar pemilih terdaftar di AS tidak ingin Trump diizinkan mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedua kalinya.Jajak pendapat, oleh Yahoo News/YouGov, menunjukkan bahwa 51 persen pemilih terdaftar percaya bahwa Trump tidak boleh “diizinkan untuk menjabat sebagai presiden lagi di masa depan” mengingat “apa yang kita ketahui” tentang penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap mantan presiden.[IT/r]