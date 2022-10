Iran Menjatuhkan Sanksi Pembalasan pada Pejabat dan Entitas Inggris Atas Terorisme dan Pelanggaran Hak

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu dan entitas Inggris atas dukungan mereka terhadap terorisme, menghasut kekerasan, dan melanggar hak asasi manusia.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (19/10) malam, kementerian mengumumkan embargo sebagai langkah "gayung bersambut" terhadap sanksi yang telah dijatuhkan oleh beberapa negara Eropa terhadap Iran.Sanksi dijatuhkan pada entitas Inggris "karena tindakan mereka yang disengaja dalam mendukung terorisme dan kelompok teroris, mempromosikan dan menghasut terorisme, kekerasan, dan kebencian, dan melanggar hak asasi manusia," bunyi bagian dari pernyataan itu.Langkah-langkah oleh entitas yang terdaftar telah menyebabkan "kerusuhan, kekerasan, dan tindakan teroris" terhadap bangsa Iran, kementerian menambahkan.Mengingatkan pemerintah Inggris akan komitmen internasionalnya untuk menghadapi terorisme, kebencian, dan pelanggaran hak, Kementerian Luar Negeri Iran mencatat bahwa kegagalan menghadapi tindakan entitas yang disebutkan atau memfasilitasi tindakan mereka merupakan pelanggaran berat terhadap komitmen Inggris di arena internasional. .Pernyataan itu selanjutnya menyebutkan tiga entitas dan sembilan individu yang telah masuk daftar hitam di bawah rezim sanksi Republik Islam Iran.Entitas yang disebutkan termasuk National Cyber ​​Security Center [NCSC] dan Government Communications Headquarters [GCHQ] serta Volant Media, Global Media, dan DMA Media dan saluran TV anti-Iran yang mereka dukung yaitu, BBC Persia dan Iran International.Menurut pernyataan itu, sanksi telah dijatuhkan pada Menteri Negara Keamanan Tom Tugendhat, Komodor Angkatan Laut Kerajaan Don MacKinnon, Ketua Teman Buruh Zionis 'Israel' di House of Commons Steve McCabe, Ketua Teman Konservatif Zionis 'Israel' di DPR dari Commons Stephen Crabb, dan ketua kehormatan Conservative Friends of Zionist 'Israel' di House of Lords Stuart Polak.Sanksi juga menargetkan anggota Konservatif House of Commons Bob Blackman, Anggota House of Commons dan mantan sekretaris Negara untuk lingkungan Theresa Villiers, politisi Inggris Anthea McIntyre, dan mantan Kepala Staf Umum Jenderal Mark Carleton-Smith.Sanksi akan melarang individu yang ditargetkan untuk mendapatkan visa dan memasuki Iran dan akan membekukan aset dan rekening bank mereka di dalam Iran.Kementerian Luar Negeri Iran juga mencatat bahwa mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah Inggris karena mendukung teroris dan pelanggar hak asasi manusia yang "mengorganisir dan menghasut kerusuhan dan aksi teroris" di Iran dari tanah Inggris.Sebelumnya pada hari itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian telah menginformasikan bahwa sanksi baru akan dikenakan pada beberapa individu dan entitas Eropa karena melanggar hak asasi manusia dan bersekongkol dengan kerusuhan mematikan baru-baru ini di Iran.Keputusan kementerian itu datang hanya beberapa hari setelah menteri luar negeri Uni Eropa memutuskan pada hari Senin untuk mengenakan sanksi terhadap 11 individu Iran dan empat entitas atas tanggapan negara itu terhadap kerusuhan yang didukung asing yang mengikuti kematian seorang wanita muda Iran dalam tahanan polisi.Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran atas dugaan pengiriman drone militer ke Rusia.[IT/r]