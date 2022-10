Akademik: Lobi Pro-Israel di AS Mencap Politisi yang Tidak Mendukung Israel sebagai Pengkhianat

Donald Trump- no longer love Israel.jpg

IslamTimes - Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC) dengan kuat menegaskan bahwa kepentingan Amerika dan Zionis Israel adalah sama, dan bahwa "kasus politisi mana pun yang tidak mendukung Zionis Israel adalah pengkhianat bagi AS juga," menurut seorang akademisi Amerika, dan komentator politik.

“AIPAC adalah lobi pro-Zionis Israel yang mempromosikan, memang menegaskan bahwa kepentingan AS dan Zionis Israel adalah sama. Karena itu, politisi mana pun yang tidak mendukung Zionis Israel adalah pengkhianat bagi AS juga."Jadi AIPAC berfungsi sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga agar semua anggota Kongres 'sejalan' mendukung agenda Timur Tengah Zionis Israel, khususnya pendanaan AS untuk agenda imperialis Zionis 'Israel Raya',” Beau Grosscup, profesor emeritus ilmu politik di California State University, kata dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Kamis (20/10).Donald Trump telah mengatakan bahwa tidak ada presiden AS yang telah berbuat lebih banyak untuk Zionis Israel daripada yang telah dia lakukan, tetapi menyesalkan bahwa orang-orang Yahudi Amerika telah gagal untuk menghargai usahanya.Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa orang-orang Yahudi Amerika harus “bersama-sama bertindak” untuk menunjukkan penghargaan kepada Zionis Israel “sebelum terlambat.”“Tidak ada Presiden yang berbuat lebih banyak untuk Zionis Israel daripada saya. Agak mengejutkan, bagaimanapun, kaum Evangelis kita yang luar biasa jauh lebih menghargai ini daripada orang-orang beragama Yahudi, terutama mereka yang tinggal di AS,” kata Trump pada hari Minggu di sebuah posting Truth Social.“Namun, mereka yang tinggal di Israel adalah cerita yang berbeda – Peringkat persetujuan tertinggi di Dunia, dapat dengan mudah menjadi P.M.! Orang Yahudi AS harus bertindak bersama dan menghargai apa yang mereka miliki di Israel – Sebelum terlambat!” Trump menambahkan.Grosscup berkata, “Donald Trump cenderung melihat dirinya sebagai 'terbesar' dari segalanya, jadi ini tidak mengherankan. Jika dia mengutip 'prestasi' konkret, itu akan mendukung pemindahan ibu kota ke Yerusalem al-Quds.”Pada 2019, Trump mengatakan orang Yahudi yang memilih Demokrat tidak setia kepada Israel. Dia juga mengatakan orang Yahudi Amerika “tidak cukup mencintai Zionis Israel.”Trump, yang bersekutu erat dengan mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama masa jabatannya, juga mengatakan Netanyahu tidak ingin berdamai dengan Palestina.Para ahli dan politisi mengatakan bahwa dukungan garis keras Trump untuk Zionis Israel ditujukan untuk menarik orang-orang Kristen evangelis, yang percaya bahwa satu-satunya konflik intens di Timur Tengah dan pengumpulan orang-orang Yahudi di Zionis Israel adalah prasyarat untuk kembalinya Yesus.Trump mengakui Yerusalem al-Quds sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan menandatangani proklamasi pada Maret 2019 yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, wilayah Suriah.[IT/r]