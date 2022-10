AS Khawatir dengan Rekonsiliasi Suriah-Hamas, Memperingatkan 'Isolasi' Damaskus

IslamTimes - Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa Washington akan lebih lanjut "mengisolasi" Presiden Suriah Bashar al-Assad, sebagai tanda kekhawatiran terhadap rekonsiliasi baru-baru ini antara Damaskus dan gerakan perlawanan Hamas Palestina setelah satu dekade hubungan yang tegang.

Setelah pertemuan yang terjadi antara Assad dan delegasi Hamas di Damaskus pada hari Rabu (19/10), juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menyatakan frustrasi dan keprihatinan Washington atas jangkauan Assad kepada gerakan Hamas, dengan mengatakan pemulihan hubungan itu “merugikan kepentingan Palestina dan memperkuat isolasi bagi kami. .”Dia memperingatkan dari setiap normalisasi hubungan dengan pemimpin Suriah, menunjukkan bahwa langkah seperti itu “merugikan kepentingan rakyat Palestina, dengan mengklaim “itu melemahkan upaya global untuk melawan terorisme di kawasan dan sekitarnya.”"Kami akan terus menolak dukungan apa pun untuk merehabilitasi rezim Assad," kata Price, mencatat bahwa dukungan semacam itu terutama ditolak dari kelompok-kelompok seperti Hamas, yang menggambarkan gerakan perlawanan Palestina sebagai "organisasi teroris yang ditunjuk".Sementara AS telah mengejar intervensionismenya di Suriah, untuk lebih memperkuat pijakannya di negara Arab yang dilanda perang dan menjarah sumber daya alamnya. Pada bulan April, kantor berita SANA melaporkan bahwa pasukan pendudukan AS sedang melatih sekelompok teroris Takfiri Daesh di pedesaan provinsi Hasakah di timur laut Suriah untuk melakukan berbagai tindakan teror.Delegasi tingkat tinggi Palestina bertemu dengan presiden Suriah di Damaskus pada hari Rabu, dalam kunjungan pertama dalam lebih dari satu dekade ketika kedua belah pihak berusaha untuk merevitalisasi hubungan mereka.Wakil kepala biro politik Hamas di Jalur Gaza yang terkepung, Khalil al-Hayya, yang memimpin delegasi, mengatakan semangat perlawanan dibangkitkan di dunia Arab setelah kunjungan bersejarah mereka ke Damaskus.Retorika semacam itu mendorong AS untuk bereaksi, sebagai tanda ketakutan dari “Poros perlawanan” yang lebih kuat di wilayah tersebut."Pertemuan kami dengan al-Assad menandai hari yang mulia hari ini, dan melalui itu, kami akan melanjutkan kehadiran kami di Suriah dan bekerja dengan Damaskus untuk mendukung rakyat kami dan stabilitas Suriah," katanya.Pejabat Hamas juga menegaskan kembali bahwa gerakan perlawanan mengatakan kepada Presiden Assad bahwa Hamas “akan mendukung Suriah, kedaulatannya, dan integritas teritorial dan faksi-faksi Palestina menentang setiap agresi yang menargetkan tanah Suriah.”"Hubungan dengan Suriah akan memberikan kekuatan kepada Poros Perlawanan dan semua orang yang percaya dalam perlawanan," al-Hayya menekankan, menunjukkan bahwa "Hamas tidak mendengar tentangan dari negara mana pun yang diberitahu tentang keputusannya untuk berdamai dengan Suriah. Suriah, termasuk Turki dan Qatar."Sementara itu, al-Assad menggarisbawahi pentingnya persatuan di antara orang-orang Palestina sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi agresi Zionis Israel dan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Dia menegaskan bahwa Suriah akan selalu tetap mendukung perlawanan terhadap Israel. Anggota delegasi menyatakan penghargaan atas dukungan bersejarah Suriah kepada Palestina, menggambarkannya sebagai tempat aman mereka selama kesulitan.Kunjungan itu dilakukan setelah negosiasi non-publik antara Hamas dan kepemimpinan Suriah dimediasi oleh gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah, di mana para peserta membahas ketidaksepakatan yang menyebabkan putusnya hubungan selama satu dekade.Pada bulan Maret, Assad melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab, tanda simbolis normalisasi yang dikutuk oleh Amerika Serikat, yang menunjukkan reaksi pahit terhadap perjalanan tersebut. Saat itu, Price mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Assad ke UEA membuat Washington "sangat kecewa," mendesak sekutu Teluk Persia untuk menghindari normalisasi hubungan dengan Damaskus.[IT/r]