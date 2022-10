Diplomat Rusia: Kebangkitan JCPOA Bergantung 'Sepenuhnya' pada Kesiapan dan Kemauan Politik AS

IslamTimes - Perwakilan tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina mengatakan nasib pembicaraan Wina tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran sepenuhnya tergantung pada keseriusan Washington.

Berbicara dengan surat kabar Izvestia Rusia pada hari Jumat (21/10), Mikhail Ulyanov mencatat bahwa nasib kesepakatan, atau Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), ada di pengadilan AS.“Penyelesaian negosiasi pada tahap ini, apakah berhasil atau tidak, hampir sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat dan pada kesiapan mereka untuk bernegosiasi dan mencari kompromi yang dapat diterima,” katanya.Menurut diplomat itu, Washington "menangguhkan" proses negosiasi karena pemilihan kongres AS yang akan datang pada 8 November 2022.Putaran terakhir pembicaraan tidak berakhir "negatif," katanya, mengungkapkan optimisme bahwa negosiasi akan selesai setelah pemilihan AS pada akhir November.Diplomat Rusia itu juga percaya bahwa kesepakatan antara para pihak dapat dicapai “dalam waktu yang sangat singkat” karena hanya beberapa masalah yang tersisa dan mereka hanya membutuhkan “kemauan politik.”Krisis saat ini atas program nuklir Iran diciptakan pada Mei 2018, ketika mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dan memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Republik Islam di bawah apa yang disebutnya kebijakan "tekanan maksimum".Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian dimulai di ibu kota Austria, Wina pada April tahun lalu, beberapa bulan setelah Joe Biden menggantikan Trump, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.[IT/r]