Pejabat Saudi dan China Sepakat untuk Meningkatkan Kerja Sama Energi

IslamTimes - Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman dan Direktur Administrasi Energi Nasional China Zhang Jianhua pada hari Jumat (21/10) sepakat untuk meningkatkan kerja sama di sektor energi, kantor berita negara Saudi SPA melaporkan.

Kedua belah pihak menggarisbawahi dalam kontak telepon pentingnya pasokan jangka panjang dan stabil ke pasar minyak mentah.Sebelumnya pada hari Jumat (21/10), menteri Saudi, yang berada di New Delhi, di mana dia bertemu dengan beberapa pejabat India, termasuk Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri, mengatakan OPEC+ telah mengambil keputusan yang tepat untuk memangkas produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari untuk memastikan stabilitas dan pasar minyak berkelanjutan.Keputusan tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak di pasar energi. Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat, setelah beberapa pejabat pemerintah memintanya untuk mempertimbangkan kembali hubungan dengan Riyadh, mengatakan langkah itu akan memiliki konsekuensi bagi hubungan politik antara AS dan Arab Saudi.Pada hari Kamis (20/10), Kementerian Luar Negeri Saudi menulis dalam sebuah pesan di akun Twitter-nya bahwa kerajaan tidak akan dipaksa untuk mengambil tindakan dan bahwa Riyadh berusaha melindungi ekonomi global dari fluktuasi pasar minyak.Juru bicara Gedung Putih John Kirby baru-baru ini mengatakan "Kementerian Luar Negeri Saudi dapat mencoba memutar atau membelokkan, tetapi faktanya sederhana." Negara-negara lain dalam kartel minyak, katanya, mengatakan kepada Amerika Serikat secara pribadi bahwa mereka "merasa dipaksa untuk mendukung arahan Saudi."Hubungan antara Washington dan Riyadh telah mengalami gesekan yang mendalam sejak pelantikan Joe Biden, yang telah mengambil sejumlah posisi kontroversial terhadap Arab Saudi.Ali Shihabi, penulis dan komentator politik dan ekonomi Timur Tengah dengan fokus khusus pada Arab Saudi, percaya Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman melihat mitra yang tepat di Washington dalam situasi global saat ini.[IT/r]