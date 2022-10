Pembom B-1B Amerika Mendarat di Guam untuk 'Menghalangi Musuh'

IslamTimes - Pembom B-1B Angkatan Udara AS mendarat di Guam minggu ini dalam penempatan kedua pesawat jarak jauh ke pulau itu tahun ini di tengah ketegangan regional atas Taiwan dan prospek uji coba nuklir baru Korea Utara.

Militer AS mengkonfirmasi penempatan sementara mereka ke wilayah Pasifik AS sebagai bagian dari misi "satuan tugas pembom" pada hari Kamis (20/10), sehari setelah situs web pengintai pesawat melaporkan penerbangan mereka dari pangkalan di Amerika Serikat."Ini ... dimaksudkan untuk mengirim pesan bahwa Amerika Serikat berdiri erat dengan sekutu dan mitranya untuk mencegah potensi provokasi," kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder dalam sebuah pengarahan, ketika ditanya apakah misi itu ditujukan untuk mengirim pesan ke Korea Utara .Kehadiran para pembom juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk melakukan operasi global setiap saat, tambahnya.Korea Utara telah melakukan sejumlah rekor uji coba rudal tahun ini, termasuk meluncurkan satu di atas Jepang. Para pejabat di Washington dan Seoul mengatakan Korea Utara juga tampaknya siap untuk melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.Korea Utara telah melakukan enam uji coba nuklir sejak 2006.Amerika Serikat dan sekutunya di Korea Selatan dan Jepang telah meningkatkan kekuatan militer dalam menanggapi uji coba rudal Korea Utara, termasuk melakukan latihan angkatan laut dengan kapal induk AS dan mengadakan latihan lapangan utama untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.Pembom B-1B telah berpartisipasi dalam unjuk kekuatan melawan Korea Utara di tahun-tahun sebelumnya. Korea Utara mengecam latihan militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai provokatif dan bukti niat bermusuhan.Selama tinggal sementara di Guam, para pembom akan bermitra dengan pasukan sekutu yang tidak ditentukan untuk beberapa misi pelatihan di Indo-Pasifik, Angkatan Udara AS mengatakan dalam sebuah pernyataan.“B-1 adalah platform yang sangat mampu di wilayah ini, mampu melakukan perjalanan jarak jauh dan memiliki daya tembak yang signifikan dengan amunisi presisi dan standoff,” Letnan Kolonel Daniel Mount, dari Skuadron Bom ke-37, mengatakan dalam pernyataan itu.Misi gugus tugas pembom "memainkan peran penting dalam menghalangi musuh potensial dan menantang kalkulus keputusan mereka", kata perwira lain.Ketegangan juga tinggi dalam beberapa bulan terakhir atas Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim China.Kunjungan ke pulau itu pada bulan Agustus oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi membuat marah China, yang kemudian meluncurkan latihan militer di dekat pulau itu. Itu terus berlanjut, meskipun dalam skala yang jauh berkurang.[IT/r]