Mantan Kepala CIA: Pasukan Pimpinan AS Mungkin Campur Tangan dalam Konflik Ukraina 

AS dan sekutunya dapat bergabung dalam konflik antara Moskow dan Kiev bahkan jika tidak ada ancaman bagi NATO, David Petraeus percayaRusia dapat mengambil beberapa tindakan di Ukraina yang akan "sangat mengejutkan dan sangat mengerikan" sehingga akan memicu tanggapan dari AS dan negara-negara lain, katanya, seraya menambahkan bahwa mereka "mungkin bereaksi dengan satu atau lain cara, tetapi sebagai kekuatan multinasional dipimpin oleh AS dan bukan sebagai kekuatan NATO."Aliansi militer kemungkinan masih akan terikat oleh perjanjiannya dan hanya akan bergabung dalam konflik jika Pasal 5 diterapkan, yaitu jika salah satu anggotanya diserang, sang jenderal percaya. Petraeus juga mengatakan bahwa Moskow tidak tertarik untuk meningkatkan konflik dan mengubahnya menjadi perang global. Konflik yang lebih luas adalah "hal terakhir" yang dibutuhkan Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini, tambahnya.Sebelumnya pada bulan Oktober, Petraeus mengklaim bahwa AS dapat memusnahkan semua pasukan Rusia di Ukraina, bersama dengan armada Laut Hitam Rusia, jika Moskow menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Pada hari Sabtu, dia menggandakan kata-kata ini dengan mengatakan bahwa tanggapan Washington terhadap langkah seperti itu di pihak Rusia akan melibatkan "lebih dari tindakan diplomatik … ekonomi dan hukum."Pada saat yang sama, Petraeus mengatakan bahwa kata-katanya sebelumnya telah menggambarkan "hanya satu" dari "banyak pilihan" yang dimiliki Amerika jika Rusia menggunakan senjata nuklir, yang disebutnya sebagai "keputusan yang sangat buruk."Jenderal juga mengatakan bahwa dia masih berpikir tidak ada yang bisa dilakukan Rusia untuk mengubah situasi di garis depan, yang menurut Petraeus, tidak menguntungkan Moskow.Petraeus memimpin pasukan AS di Afghanistan dari 2010 hingga 2011, memimpin jumlah kematian tertinggi di Amerika selama perang 20 tahun, dan meningkatkan korban sipil.Jenderal itu membantu membujuk Presiden Barack Obama saat itu untuk mengerahkan 30.000 tentara AS tambahan ke negara itu, tetapi rencana kontra-pemberontakannya, yang bergantung pada "mengamankan dan melayani" penduduk setempat, gagal.Dia kemudian menjadi direktur CIA pada tahun 2011, hanya untuk mengundurkan diri pada tahun berikutnya setelah berselingkuh dengan wanita yang menulis biografinya.