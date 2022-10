Türkiye Mengecam AS karena 'Menindas' Sekutunya Sendiri

IslamTimes - AS harus berhenti mengancam Arab Saudi atas harga minyak yang tinggi dan mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata menteri luar negeri Turki pada hari Jumat (21/10).

Alih-alih mengancam Saudi atas harga minyak, AS harus mencabut sanksi terhadap Iran dan Venezuela, kata menteri luar negeriOrganisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), di mana Riyadh adalah pemimpin de facto, setuju untuk memangkas produksi minyak pada awal Oktober, membuat marah Washington, yang telah berulang kali mendesak kelompok itu untuk meningkatkan produksi.“Bullying terhadap Arab Saudi tidak pantas. Kami mengalami tantangan serupa dalam harga energi tetapi kami tidak mengancam siapa pun,” kata Mevlut Cavusoglu.Berbicara di Mersin, Türkiye selatan, Cavusoglu mengatakan dapat diterima bagi AS untuk mengkritik OPEC+, sekelompok produsen minyak utama termasuk Rusia dan Arab Saudi, karena memangkas produksi, tetapi memperingatkan Washington bahwa mengancam Riyadh adalah “tidak benar”.Menteri melanjutkan dengan mengisyaratkan bahwa meroketnya harga minyak, yang menjadi perhatian utama AS, berasal dari kebijakan Washington sendiri.“Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini hanya dengan mengancam suatu negara. Anda harus mengizinkan produsen minyak kembali berproduksi," katanya, merujuk pada embargo yang diberlakukan Washington terhadap Iran dan Venezuela.Cavusoglu mendesak AS untuk "menghapus sanksi ini", dengan alasan: "Jika Anda ingin harga minyak turun, hapus embargo terhadap negara-negara yang akan menawarkan produk mereka ke pasar."Awal bulan ini, OPEC+ setuju untuk memangkas produksi minyak sebesar dua juta barel per hari, menentang seruan dari AS untuk memompa lebih banyak, dalam upaya menurunkan harga. Menyusul pengumuman itu, sekretaris pers Presiden AS Joe Biden, Karine Jean-Pierre, mengklaim bahwa Saudi “tentu saja menyelaraskan diri dengan Rusia.”Arab Saudi menegaskan keputusan pengurangan produksi itu "murni berdasarkan pertimbangan ekonomi yang memperhitungkan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar minyak." Menteri pertahanan kerajaan mengatakan dia dan pejabat tinggi lainnya “terkejut” dengan tuduhan bahwa Riyadh berpihak pada Rusia.Menyusul pemotongan minyak, Senator Demokrat AS Bob Menendez, yang memimpin Komite Hubungan Luar Negeri, melangkah lebih jauh dengan menuntut AS “membekukan semua aspek” kerja samanya dengan Arab Saudi, dengan pejabat AS lainnya menyuarakan pandangan yang sama.Penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, mengkonfirmasi pada hari Minggu bahwa Presiden Biden akan bertindak “secara metodis” untuk mengevaluasi kembali hubungan AS dengan Arab Saudi. Pemerintah telah mengancam untuk "menilai kembali" kemitraan sejak pemotongan harga diumumkan. Namun, sementara presiden memperingatkan akan ada "beberapa konsekuensi" bagi Saudi, tidak ada tindakan khusus yang diungkapkan secara terbuka.[IT/r]