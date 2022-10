Media: Dukungan untuk Kandidat yang Didukung AS Bubar di Venezuela 

IslamTimes - Oposisi Venezuela sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungannya untuk Juan Guaido, presiden sementara negara yang didukung AS, pada 2023, menurut laporan tersebut. Jika itu terjadi, masa depan miliaran Caracas dalam kepemilikan luar negeri, yang sekarang dikendalikan oleh pemerintah sementara Guaido, sekali lagi akan menjadi tidak pasti.

Oposisi dilaporkan akan mencari kandidat lain untuk menghadapi Nicolas Maduro dalam pemilihan, karena Juan Guaido gagal mencopotnyaVenezuela telah memiliki 'kepresidenan ganda' sejak 2019, pendukung internasional Guaido, termasuk AS, menolak untuk mengakui Nicolas Maduro sebagai presiden negara itu setelah pemilihan pada 2018. Namun, terlepas dari tantangan politik dari Guaido, dan sanksi berat diberlakukan. pada 'rezimnya' oleh Barat, Maduro tetap berkuasa dan masih dianggap sebagai presiden sah negara itu oleh beberapa negara, termasuk Rusia, Iran dan China.Menurut sumber Reuters, partai-partai oposisi ingin fokus memilih satu kandidat untuk melawan Maduro dalam pemilihan berikutnya, yang akan diadakan pada 2024. Pemilihan pendahuluan untuk memilih seorang kandidat ditetapkan pada Juni 2023.Menurut Reuters, lima dari enam partai oposisi tidak akan mendukung Guaido atau pemimpin penjabat lainnya, dengan hanya partai Voluntad Popular miliknya yang siap untuk terus mendukung Guaido dan pemerintahan sementaranya.Menurut sumber Wall Street Journal, oposisi Venezuela “menjadi sangat dekat dengan konsensus bahwa eksperimen pemerintah sementara tidak berhasil dan bahwa diperlukan struktur baru.”Sementara itu, seseorang yang dekat dengan Guaido, dikutip oleh Reuters, mengatakan bahwa presiden sementara akan siap untuk mundur tetapi hanya ketika oposisi menetapkan rencananya untuk aset negara multi-miliar yang disimpan di luar negeri. Ini termasuk penyulingan minyak Citgo Petroleum yang berbasis di AS dan lebih dari $1 miliar emas di Bank of England.Aset berada di bawah kendali Guaido setelah AS dan sekutunya mengakui kepala Majelis Nasional sebagai pemimpin sementara negara itu.Secara terbuka, Guaido, yang masa jabatannya berakhir pada Januari, telah bersikeras bahwa kepresidenan sementara itu berlaku sampai “pemilihan yang bebas dan adil.”Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Reuters mengatakan bahwa AS telah mendiskusikan dengan pemerintahan Guaido langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan untuk “pemulihan demokrasi” di Venezuela.[IT/r]