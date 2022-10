SANA Melaporkan Ledakan di Pangkalan AS di Ladang Minyak al-Omar, Deir Ezzor

IslamTimes - Beberapa ledakan terjadi Sabtu (22/10) malam di pangkalan pendudukan AS di ladang minyak al-Omar di pedesaan timur Deir Ezzor.

Sumber-sumber lokal mengatakan kepada SANA bahwa beberapa ledakan terdengar malam ini di dekat pangkalan pendudukan AS di ladang minyak al-Omar, diikuti oleh letusan api, mencatat bahwa pesawat nirawak yang berafiliasi dengan pendudukan AS telah terbang di atas daerah tersebut.Pasukan pendudukan AS telah mendirikan pangkalan di beberapa daerah di al-Jazira Suriah, khususnya di ladang minyak dan gas, untuk mencuri dan menyelundupkan produksi mereka dalam koordinasi dengan tentara bayaran milisi QSD.[IT/r]