Iran Pasok Turbin Gas ke Rusia

IslamTimes - Moskow dan Tehran telah mencapai kesepakatan yang akan membuat Republik Islam itu menjual 40 turbin gas yang diproduksi di dalam negeri ke Rusia, Reza Noishadi, CEO Perusahaan Pengembangan dan Teknik Gas Iran, mengatakan kepada kantor berita kementerian perminyakan Iran Shana pada hari Minggu (23/10).

Menurut Noushadi, Iran saat ini mampu secara mandiri memproduksi “85% dari … peralatan yang dibutuhkan dalam industri gas.” Kemampuan ini memungkinkannya untuk menandatangani kontrak dengan Moskow, tambahnya. CEO tidak mengungkapkan kapan tepatnya kesepakatan itu dibuat dan kapan turbin akan tiba di Rusia.Pejabat Rusia sejauh ini belum mengomentari pernyataan Noushadi. Perkembangan itu terjadi ketika kebijakan sanksi AS dan sekutunya telah memukul hubungan industri antara Rusia dan pemasok peralatan Baratnya. Awal tahun ini, raksasa energi negara Gazprom harus secara bertahap mengurangi pengiriman gas ke Eropa melalui pipa Nord Stream 1 karena masalah teknis terkait dengan servis turbin.Masalah muncul karena sanksi terhadap Rusia yang telah mencegah pemeliharaan beberapa peralatan dan pengiriman suku cadang, kata perusahaan itu saat itu. Salah satu turbin tersebut, yang awalnya dipasok ke Rusia oleh perusahaan Jerman Siemens, menjadi macet di Kanada, di mana telah dikirim untuk pemeliharaan, karena kebijakan sanksi Ottawa. Berlin akhirnya berhasil mendapatkannya kembali tetapi tidak pernah dikirim dari Jerman ke Rusia.Nord Stream 1 dan Nord Stream 2, yang belum diluncurkan karena oposisi Berlin, saat ini tidak beroperasi karena kebocoran pada kedua pipa karena serangkaian ledakan bawah laut, yang diyakini banyak negara sebagai tindakan sabotase.Sementara itu, Rusia memperluas kerja sama ekonominya dengan Iran. Pada akhir September, kementerian perminyakan Iran mengumumkan rencana untuk membeli sembilan juta meter kubik gas per hari dari Rusia melalui Azerbaijan untuk kebutuhannya, serta tambahan enam juta meter kubik gas per hari, sebagai bagian dari perjanjian pertukaran yang akan lihat gas yang diekspor ke negara lain dari terminal gas alam cair [LNG] Iran.Pengumuman itu dibuat ketika Tehran mengungkapkan rincian kesepakatan yang dicapai pada Juli antara Perusahaan Minyak Nasional Iran [NIOC] dan Gazprom. Perjanjian tersebut melibatkan kerja sama di bidang pengembangan infrastruktur minyak dan gas, termasuk pembangunan terminal LNG dan jaringan pipa gas, kata pejabat Iran. Kesepakatan itu bernilai $40 miliar, menurut media lokal.Pada hari Jumat, duta besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, juga mengatakan kepada wartawan bahwa Republik Islam berencana untuk meningkatkan impor gandum Rusia dan menjadi importir terbesar produk ini. “Tahun lalu, saya percaya, kami berada di tempat kedua dalam pembelian kami dari Rusia. Tahun depan, saya pikir, kami akan menjadi nomor satu,” kata diplomat itu dalam forum 'Made in Russia' baru-baru ini.[IT/r]