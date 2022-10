Dolar AS Turun Terhadap Lira Lebanon: Langkah 'Mencurigakan'?

IslamTimes - Nilai tukar dolar AS turun dari LBP 40.600 menjadi 36.000 di pasar gelap pada hari Minggu (23/10), tak lama setelah Gubernur Bank Sentral Riad Salameh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa BDL (Banque Du Liban) akan berhenti membeli dolar di platform Sayrafa mulai 25 Oktober. (Selasa) hingga pemberitahuan lebih lanjut.

“Banque du Liban (Bank Sentral) akan secara eksklusif menjual dolar AS melalui platform Sayrafa mulai Selasa, mengetahui bahwa mereka tidak akan membeli dolar di platform Sayrafa mulai Selasa hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Salameh dalam pernyataannya.Kantor berita Reuters mengutip para bankir yang mengatakan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pound Lebanon setelah diperdagangkan pada level terendah baru lebih dari 40.000 terhadap dolar pekan lalu.Lebih lanjut, surat kabar Asharq al-Awsat melaporkan pada hari Senin (24/10) bahwa “Pasar keuangan Lebanon mengharapkan perkembangan penting minggu ini, yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan signifikan di bidang keuangan, terutama nilai tukar LBP dan tingkat penarikan dari tabungan dolar AS, selain membuka jalan secara praktis untuk rencana restrukturisasi sektor perbankan.”Mengutip sumber informasi, surat kabar Asharq Al-Awsat mengatakan bahwa Bank Sentral “berniat untuk mengeluarkan gelombang surat edaran baru pada pertengahan minggu ini.”Beberapa analis, sementara itu, mempertanyakan niat sebenarnya dari langkah gubernur BDL. Ekonom Lebanon Hasan Hamadeh menekankan bahwa penurunan nilai tukar pada hari Minggu adalah sementara.Dalam sebuah wawancara dengan Al-Manar pada hari Senin, Hamadeh mengatakan bahwa pengumuman Salameh berarti bahwa ia bermaksud untuk memompa dolar AS ke pasar Lebanon.“Salameh baru-baru ini mencetak lebih banyak mata uang Lebanon (hampir 22 triliun LBP). Dia juga telah membeli dolar dalam upaya untuk meningkatkan permintaan mata uang asing. Langkah-langkah tersebut berkontribusi pada lonjakan nilai tukar (40.000), serta inflasi,” kata Hamadeh.“Bank Sentral, melalui pembelian dolar, telah mengumpulkan hampir $500.000 (setengah juta). Dan sekarang, Salameh berniat untuk memompa dolar ke pasar, dalam pesan yang jelas bahwa dia mengendalikan pasar dan nilai tukar.”Penurunan nilai tukar bersifat sementara karena tidak ada terobosan pada tingkat politik dan ekonomi di Lebanon, kata ekonom itu kepada Al-Manar.Di sisi lain, harian Lebanon Al-Akhbar menggambarkan langkah Salameh sebagai 'mencurigakan'.Dalam sebuah artikel berjudul "The Black Magician Admits: I'm Behind Surge in Dollar (nilai tukar)," Jurnalis Mohammad Wehbe mengatakan penurunan nilai tukar dolar AS pada hari Minggu mengejutkan karena pasar keuangan ditutup."Pernyataan itu mengakui bahwa Salameh telah selama beberapa minggu terakhir berkontribusi terhadap lonjakan nilai tukar dolar," tulis Wehbe, mencatat bahwa langkah itu dilakukan ketika masa jabatan Presiden Michel Aoun akan berakhir."Pernyataan itu mencakup pengakuan tersirat bahwa BDL telah bersaing dengan pihak lain di pasar Lebanon, karena membeli dolar dengan biaya berapa pun, terutama yang menyebabkan jatuhnya Lira Lebanon."Pernyataan itu muncul dalam momen politik yang menentukan karena bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Michel Aoun, kata Wehbe.“Oleh karena itu, Salameh mencoba mengatakan bahwa dia mengendalikan pasar dalam upaya untuk mencemarkan nama baik Presiden Aoun di akhir masa jabatannya.”[IT/r]