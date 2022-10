Pasukan Tentara Suriah Blokir Konvoi Militer AS di Hasakah, Paksa Balik

IslamTimes - Pasukan Angkatan Darat Suriah telah memblokir konvoi militer AS saat berusaha melewati sebuah komunitas di provinsi timur laut Hasakah, di tengah kemarahan publik yang membara atas pengerahan pasukan pendudukan Amerika di bagian negara Arab yang kaya energi itu.

Kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan bahwa pasukan tentara Suriah yang ditempatkan di sebuah pos pemeriksaan keamanan di desa al-Damkhiyah di pinggiran kota Qamishli, mencegat konvoi lima kendaraan lapis baja pada hari Senin (24/10).Pasukan Amerika kemudian dipaksa untuk berbalik dan kembali ke arah asal mereka. Tidak ada laporan tentang bentrokan atau cedera.Awal bulan ini, tentara Suriah dan pasukan militer AS terlibat dalam bentrokan ketika yang terakhir melakukan operasi airdrop di desa Muluk Saray, selatan kota Qamishli.Pertempuran dilaporkan meletus setelah pasukan Amerika melakukan operasi penerjunan udara di sebuah desa yang dikendalikan oleh militer Suriah.Seorang warga sipil, yang diidentifikasi sebagai Rakan Abu Hayel, kehilangan nyawanya selama operasi airdrop.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh (ISIS/ISIL).Damaskus, bagaimanapun, menyatakan bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump pada beberapa kesempatan mengakui bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab karena kekayaan minyaknya.Pada 21 September, China meminta Amerika Serikat untuk berhenti menjarah sumber daya nasional Suriah dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara Arab."Kami menyerukan Amerika Serikat untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, mencabut sanksi secara sepihak, dan mengakhiri pencurian sumber daya nasional Suriah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam jumpa pers."Ini bukan pertama kalinya militer Amerika Serikat mencuri minyak dari Suriah dan mereka tampaknya menjadi semakin tidak terkendali," kata Wang.Juru bicara China juga mengatakan pemerintah AS memiliki tugas untuk menyelidiki perampokan yang dilakukan dengan campur tangan pasukan militer dan untuk mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan.Sementara itu, orang-orang telah menggelar demonstrasi di seluruh provinsi timur Suriah Deir ez-Zor untuk mengutuk serangan dan tindakan sewenang-wenang oleh militan pimpinan Kurdi yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokrat Suriah [SDF].Para pengunjuk rasa mengadakan rapat umum di desa Hawaij Thiyab, Jazira dan Umm Madfa untuk mengutuk praktik brutal militan SDF terhadap penduduk setempat, penyitaan properti mereka, dan penculikan putra mereka untuk memaksa mereka berperang demi tentara bayaran militer AS.Sumber-sumber informasi, meminta anonimitas, mengatakan para demonstran memblokir jalan dengan membakar ban dan batu dan meneriakkan slogan-slogan menyerukan pembebasan orang yang mereka cintai yang ditahan di balik jeruji di penjara militan.Pasukan SDF, sebagai gantinya, membawa bala bantuan untuk membubarkan para demonstran dan menekan protes.Kondisi keamanan telah memburuk di daerah-daerah yang dikuasai SDF di provinsi Raqqah, Hasakah, dan Dayr al-Zawr di utara dan timur laut Suriah.Warga Suriah setempat mengeluh bahwa serangan terus-menerus SDF telah menghasilkan keadaan frustrasi dan ketidakstabilan, sangat mempengaruhi bisnis dan mata pencaharian mereka.Warga menuduh teroris yang disponsori AS mencuri minyak mentah dan menolak mengeluarkan uang untuk sektor jasa.[IT/r]Dewan lokal yang berafiliasi dengan SDF juga dituduh melakukan korupsi keuangan.