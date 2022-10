WSJ: Putra Mahkota Saudi 'Mengejek' Presiden AS Secara Pribadi 

IslamTimes - Hubungan AS-Saudi "retak" karena ketidaksukaan dan ketidakpercayaan antara Presiden Joe Biden dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Wall Street Journal melaporkan pada hari Senin (24/10), mengutip sumber-sumber pemerintah di Riyadh.

Joe Biden dan Mohammed bin Salman "tidak suka atau percaya satu sama lain," sumber mengatakan kepada surat kabar ituPutra mahkota berusia 37 tahun, yang merupakan penguasa sehari-hari monarki Teluk dan putra Raja Salman, “mengolok-olok Presiden Biden secara pribadi,” mengolok-olok banyak kesalahan publiknya, dan “mempertanyakan ketajaman mentalnya,” menurut sumber surat kabar tersebut.Pasangan itu "tidak suka atau percaya satu sama lain" dan sang pangeran dilaporkan "lebih menyukai" mantan Presiden Donald Trump.Biden telah melawan tuduhan bahwa kesehatan fisik dan mentalnya telah memburuk – klaim yang diperburuk oleh banyak kecelakaan publik di mana presiden tersandung kata-katanya dan tampak bingung di berbagai acara.Dalam sebuah wawancara dengan MSNBC pada hari Minggu (23/10), Biden mengakui bahwa "sah" bagi orang Amerika untuk khawatir tentang usianya yang lanjut, tetapi bersikeras dia bugar dan sehat.Sementara kekuatan geopolitik dan ekonomi telah mendorong irisan antara Washington dan Riyadh selama bertahun-tahun, permusuhan pribadi antara Biden dan MBS telah “memperdalam ketegangan,” kata surat kabar itu.Keputusan Saudi untuk memangkas produksi minyak dan menaikkan harga minyak mentah di tengah inflasi yang tinggi menjelang pemilihan paruh waktu AS telah memperkuat perasaan buruk, dengan Gedung Putih baru-baru ini mengakui sedang "mengevaluasi kembali" hubungannya dengan kerajaan.Pemerintahan Biden juga memandang pengurangan produksi minyak karena Riyadh menawarkan bantuan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah serangan berkelanjutan Moskow di Ukraina, karena hal itu menaikkan harga minyak dan “membantu mendanai” upaya militer Rusia, yang merusak sanksi Barat. Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman mengatakan dia “terkejut” dengan tuduhan bahwa Riyadh memihak Moskow dalam konflik tersebut.Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan membantah klaim bahwa putra mahkota telah mengejek Biden, menyebut mereka tuduhan "sepenuhnya salah" yang dibuat oleh sumber anonim. Para pemimpin Riyadh selalu memiliki "penghormatan tertinggi" untuk presiden AS, katanya kepada Journal.Putusnya hubungan menjadi pertanda baik bagi kedua belah pihak, dengan WSJ mencatat itu menempatkan operasi kontraterorisme dalam risiko, serta upaya AS dan Saudi untuk “menahan Iran.”Sementara Biden secara terbuka memukul MBS selama perjalanannya ke Jeddah pada bulan Juli, sang pangeran dilaporkan marah karena presiden AS berulang kali mengangkat masalah hak asasi manusia, termasuk pembunuhan Jamal Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post, pada tahun 2018.[IT/r]