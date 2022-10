Kepala AEOI Mengatakan AS Mengirim Pesan tentang Pembicaraan Kebangkitan JCPOA

IslamTimes - Kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami mengatakan pada hari Selasa (25/10) bahwa AS baru-baru ini menyampaikan pesan yang mengumumkan kesiapannya untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kebangkitan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.

Eslami mengatakan bahwa AS menyampaikan pesannya tiga atau empat hari yang lalu, bertentangan dengan posisinya bulan lalu bahwa pembicaraan dengan Iran tidak lagi menjadi agendanya.Pejabat itu membuat komentar pada pertemuan dengan peserta di Majelis Umum ke-18 Organisasi Kantor Berita Asia-Pasifik (OANA) yang berlangsung di Tehran.Dia juga berbicara tentang kegiatan nuklir Iran, mengatakan bahwa program nuklir negara itu telah berada di bawah inspeksi ekstensif oleh pengawas atom PBB selama beberapa dekade terakhir.Meski begitu, tambah Eslami, musuh Iran telah melakukan apa saja untuk menghambat kemajuan negara, termasuk di bidang teknologi nuklir.Upaya baru-baru ini, katanya, adalah kerusuhan yang dipicu di seluruh Iran dalam sebulan terakhir.Kesepakatan nuklir Iran, yang dikenal sebagai JCPOA, menjadi kacau pada 2018 ketika AS menarik diri dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran.Pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan telah berlangsung sejak April 2021, di mana AS telah berpartisipasi secara tidak langsung.[IT/r]