Keluarga Korban 11 September Gelar Protes Baru Terhadap Arab Saudi

IslamTimes - Anggota keluarga dari mereka yang terbunuh dalam serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat telah meluncurkan kampanye baru melawan upaya berkelanjutan Arab Saudi dalam mencuci sejarahnya yang berlumuran darah.

Kelompok advokasi Keadilan keluarga 9/11 menayangkan iklan di Florida pada hari Selasa (25/10), mencela LIV Golf, tur golf profesional yang dibiayai oleh Dana Investasi Publik, dana kekayaan berdaulat Arab Saudi.Klub golf mantan presiden AS Donald Trump di Bedminster, New Jersey, menjadi tuan rumah turnamen Golf LIV pada bulan Juli.Justice 9/11 menyiarkan iklan tersebut menjelang rencana LIV Golf untuk mengadakan turnamen lain di Trump National Doral Golf Club di Miami, yang akan dimulai pada hari Jumat (28/10).Keluarga 9/11 menolak tur golf sebagai upaya Riyadh untuk "mencuci sejarah" perannya dalam serangan serta banyak kekejaman lain yang telah dilakukan kerajaan terhadap warganya sendiri dan orang-orang yang tinggal di tempat lain di seluruh dunia.Iklan itu juga menyebutkan Jamal Khashoggi, dua warga negara AS-Saudi dan kritikus Riyadh, yang dibunuh dan dipotong-potong di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2018."Saudi menggunakan keuntungan minyak untuk mendanai pameran golf, berharap untuk mengalihkan perhatian Anda dari kebijakan mereka yang menindas perempuan, membunuh wartawan, dan mendukung teroris 9/11," kata iklan itu."Ini adalah turnamen LIV kedua yang diselenggarakan oleh Donald Trump di lapangan golfnya tahun ini, dan itu menyakitkan dan sangat mengecewakan," kata Presiden Pengadilan 9/11 Brett Eagleson, yang ayahnya, Bruce Eagleson, meninggal dalam serangan teroris, dalam sebuah penyataan. "Kami terus mendesak Tuan Trump untuk bertemu dengan kami untuk mendengar pandangan kami.""Bukti partisipasi pejabat pemerintah Saudi dalam serangan terhadap Amerika ini tidak bisa lebih jelas."Lima belas dari 19 pembajak yang melakukan serangan 9/11 berasal dari Arab Saudi. Kerajaan itu, bagaimanapun, telah lama membantah peran apa pun dalam serangan itu, yang menewaskan hampir 3.000 orang.Juga pada bulan Juli, Arab Saudi mendaftarkan perusahaan Edelman PR yang berbasis di Chicago, salah satu firma hubungan masyarakat AS terbesar, dalam upaya untuk meningkatkan citranya di seluruh Amerika Serikat.[IT/r]