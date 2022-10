Kesepakatan Maritim Ditandatangani Setelah 12 Tahun Menunda, Draf Akhir Diserahkan ke PBB di Naqoura

IslamTimes - Setelah Presiden Lebanon Michel Aoun pada hari Kamis menandatangani surat resmi AS tentang kesepakatan maritim, delegasi negosiasi Lebanon menyerahkan surat itu kepada PBB di markas besar UNIFIL di Naqoura.

Utusan Energi AS Amos Hochstein, yang tiba di Beirut Rabu (26/10) malam, menyerahkan surat resmi tentang kesepakatan itu kepada Presiden Aoun, yang menandatangani kesepakatan itu.Pertemuan di Istana Baabda itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Elias Bou Saab yang memimpin perundingan tidak langsung, dan Menteri Luar Negeri sementara Abdallah Bou Habib.Setelah pertemuan dengan Presiden Aoun pada hari Kamis, Hochstein menggambarkan sebagai "hari bersejarah", dengan mengatakan kesepakatan itu akan "memberikan stabilitas di kedua sisi perbatasan."Berbicara kepada wartawan, Hochstein menegaskan bahwa “tidak ada klausul dalam kesepakatan demarkasi yang akan menunda eksplorasi energi Lebanon.”Hochstein kemudian mencapai Grand Serail, di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri sementara Najib Mikati, yang berterima kasih kepada Hochstein atas usahanya dalam menengahi kesepakatan, berharap bahwa Lebanon akan segera mendapat manfaat dari sumber daya gas dan minyak lepas pantainya.Setelah itu, mediator AS menuju Ain El-Tineh untuk bertemu dengan Juru Bicara Nabih Berri.Sore hari, Hochstein akan menghadiri upacara yang akan diadakan di Naqoura.Surat kabar Lebanon Al-Akhbar melaporkan bahwa selama upacara tersebut, delegasi yang mewakili Lebanon dan entitas Zionis akan menandatangani kesepakatan di ruang terpisah.Sumber mengatakan kepada Al-Manar bahwa delegasi Lebanon ke Naqoura termasuk: Direktur Jenderal Kepresidenan Lebanon Antoine Choucair, Koordinator Pemerintah Lebanon dengan Brigadir Jenderal UNIFIL Mounir Chehade, Anggota Administrasi Perminyakan Lebanon Wissam Chbat dan Penasihat Hukum di Kementerian Luar Negeri Ahmad Arafa ."Lebanon tidak diharapkan untuk menandatangani perjanjian sampai setelah pihak Israel melakukannya," kata Al-Akhbar, menambahkan bahwa setelah kesepakatan itu ditandatangani, Beirut dan Tel Aviv akan mengirim surat kepada PBB yang menjelaskan persyaratan kesepakatan.Di sisi lain, kabinet Zionis Israel menyetujui kesepakatan maritim yang ditengahi AS, ketika Perdana Menteri Yair Lapid menandatanganinya.“Tidak setiap hari negara musuh mengakui Negara Zionis Israel, dalam perjanjian tertulis, dalam pandangan seluruh komunitas internasional,” kata Lapid pada awal pertemuan kabinet khusus untuk memberikan suara pada kesepakatan itu.“Perjanjian ini memperkuat dan membentengi keamanan Zionis Israel dan kebebasan kami untuk bertindak melawan Hizbullah dan ancaman dari utara. Jarang ada konsensus dari seluruh lembaga pertahanan tentang pentingnya perjanjian itu,” kata Lapid, seraya menambahkan bahwa kesepakatan itu juga merupakan pencapaian ekonomi.Lapid menandatangani kesepakatan tak lama setelah pemungutan suara kabinet.[IT/r]