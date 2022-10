Pentagon Berhasil Uji Coba Komponen Senjata Hipersonik

IslamTimes - Angkatan Laut dan Angkatan Darat AS melakukan uji komponen dan bahan senjata hipersonik, melanjutkan upaya Pentagon dalam perlombaan dengan Rusia dan China untuk mengembangkan persenjataan berkecepatan tinggi yang dapat menghindari sistem pertahanan modern.

Peluncuran roket yang disebut "'sounding'/terdengar" pada hari Rabu (26/10) dari pantai Virginia berhasil menguji peralatan komunikasi dan navigasi senjata hipersonik, serta bahan yang dapat menahan panas yang dihasilkan saat bepergian dengan kecepatan 5 Mach, atau lima kali kecepatan suara, kata Angkatan Laut. dalam sebuah pernyataan.Roket kedua akan diluncurkan akhir pekan ini untuk menyelesaikan putaran pengujian terbaru.“Roket-roket ini berisi muatan eksperimental yang menyediakan data tentang kinerja material dan sistem dalam lingkungan hipersonik yang realistis,” kata Angkatan Laut. Evaluasi semacam itu mengisi "celah kritis" antara pengujian darat dan pengujian penerbangan penuh. “Data yang dikumpulkan dari kampanye roket terbaru akan mendorong peningkatan kemampuan perang untuk Angkatan Laut dan Angkatan Darat untuk memastikan dominasi medan perang yang berkelanjutan.”Pentagon berusaha keras untuk mencapai kemampuan perang hipersonik pada awal hingga pertengahan 2020-an di tengah kekhawatiran bahwa AS telah tertinggal dari Rusia dan China dalam mengembangkan persenjataan semacam itu. Rusia, pada kenyataannya, telah menggunakan rudal hipersonik di medan perang – di Ukraina – untuk pertama kalinya teknologi tersebut digunakan dalam pertempuran. Pejabat Pentagon mengklaim pada bulan Mei bahwa rudal itu tidak memiliki “efek yang mengubah permainan.”Angkatan Laut dan Angkatan Darat sedang mengembangkan desain badan luncur hipersonik bersama, yang akan mereka kombinasikan dengan sistem senjata individual yang dirancang untuk diluncurkan dari laut atau darat. Tes sistem penuh pertama mereka, yang dilakukan pada bulan Juni, gagal ketika "anomali" yang tidak ditentukan terjadi setelah penyalaan. Tes prototipe sebelumnya gagal tahun lalu karena kegagalan booster.Kendaraan luncur hipersonik dibawa ke atmosfer atas dengan roket, kemudian meluncur ke target mereka dengan kecepatan Mach 5 atau lebih tinggi. Kecepatan dan kemampuan manuver mereka membuat mereka sulit dicegat dengan sistem pertahanan saat ini.Angkatan Udara AS sedang mengembangkan jenis senjata hipersonik yang berbeda, yang menggunakan mesin "scramjet" bernapas udara untuk mencapai kecepatan tinggi. Apa yang disebut Hypersonic Air-breathing Weapon Concept [HAWC] dilaporkan memiliki tes yang sukses pada bulan Maret, ketika rudal itu dilepaskan dari B-52 Stratofortress di lepas Pantai Barat AS dan terbang sejauh lebih dari 300 mil laut setelah mesin scramjetnya dinyalakan dan dipercepat hingga kecepatan lebih dari Mach 5.[IT/r]