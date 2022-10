Biden Bahas Drone Iran di Ukraina dengan Presiden Israel

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden dan Presiden Zionis Israel Isaac Herzog membahas pada hari Rabu (26/10) tentang dugaan ancaman terhadap Ukraina yang ditimbulkan oleh pesawat nirawak militer Rusia yang diduga diberi Iran, karena Zionis "Israel" berada di bawah tekanan untuk membantu Kiev.

Menurut sumber, Zionis “Israel” ragu-ragu untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin oleh AS yang membantu Ukraina pro-Barat dalam perang dengan Rusia.Sumber mengungkapkan bahwa perjalanan Herzog ke Washington, bagaimanapun, menyoroti kecemasan Israel atas dugaan perluasan peran Iran dalam perang. Herzog meyakinkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada pertemuan mereka pada hari Selasa (25/10) bahwa dia merilis intelijen untuk menunjukkan bahwa Iran telah memberikan drone militer Rusia.Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut Rabu ini apa yang disebutnya “tren positif dalam hubungan dengan Zionis Israel… Setelah jeda yang lama, saya melihat kita bergerak maju.”Herzog dan Biden juga membahas pasokan nuklir Iran dan pendudukan Presiden menekankan penentangan Israel terhadap upaya pemerintahan Biden untuk menyelamatkan perjanjian yang akan memulihkan inspeksi asing di Iran dengan imbalan pencabutan sanksi.Ini terjadi setelah Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengecam tuduhan bahwa Iran telah memasok drone ke Rusia sebagai “seperangkat spekulasi yang tidak berdasar.”Zakharova mengatakan, “Rumor tentang [pengiriman] kendaraan udara tak berawak Iran yang disebarkan oleh beberapa sumber independen, tidak disebutkan namanya, dan tertutup di media Amerika telah dibantah dalam beberapa hari terakhir oleh pejabat Iran dan Rusia.”“Apakah perlu mengomentari tuduhan terhadap kami dan Teheran? Saya rasa tidak, karena itu hanyalah serangkaian spekulasi tak berdasar <…> dan asumsi yang dibuat-buat yang coba dibangun oleh Inggris dan Prancis, dan mereka telah jatuh berkeping-keping di depan semua orang lagi dan lagi,” Juru Bicara Rusia dipertimbangkan.Menunjuk pernyataan baru-baru ini oleh wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS yang mengklaim Iran telah memasok drone ke Rusia, Zakharova menunjukkan bahwa “hal tersulit adalah membuktikan aksioma karena aksioma adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan. terbukti. Namun kita hidup di dunia di mana kita tampaknya harus melakukannya berulang kali.”[IT/r]