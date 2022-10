Politico: AS Percepat Pengiriman Senjata Nuklir ke Eropa

Mengutip kabel diplomatik AS dan dua orang yang mengetahui masalah tersebut, laporan tersebut menyebutkan bahwa “Perubahan yang semula direncanakan untuk musim semi berikutnya sekarang dijadwalkan untuk Desember ini."Para pejabat AS dikatakan telah menyampaikan berita itu kepada sekutu NATO selama pertemuan tertutup di Brussels, Belgia bulan ini.Dalam komentar email ke Politico, juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder menolak untuk membahas rincian persenjataan nuklir AS, tetapi mengatakan bahwa penggantian bom B61 generasi lama untuk versi B61-12 adalah “bagian dari rencana lama dan upaya modernisasi terjadwal.”"Ini sama sekali tidak terkait dengan peristiwa terkini di Ukraina dan tidak dipercepat dengan cara apa pun," tambah Ryder.B61 adalah keluarga bom nuklir yang awalnya dikembangkan pada 1960-an. Versi yang ditingkatkan dilengkapi dengan kit ekor modern untuk akurasi yang lebih besar, menurut Departemen Energi AS. Senjata ini dirancang untuk dibawa oleh sejumlah pesawat Barat, termasuk pembom B-2 dan B-21, serta jet tempur F-15, F-16, F-35, dan Tornado.Berita itu muncul ketika Barat dan Moskow telah saling menuduh memicu ketegangan nuklir di tengah konflik Rusia-Ukraina.Pada 17 Oktober, NATO memulai latihan nuklir tahunannya Steadfast Noon, yang berlangsung hingga 30 Oktober dan melibatkan hingga 60 pesawat, termasuk pengebom jarak jauh B-52. Pada hari Rabu, Angkatan Darat dan Angkatan Laut AS melakukan uji coba roket sebagai bagian dari program Senjata Hipersonik Jarak Jauh mereka.Presiden Rusia Vladimir Putin, sementara itu, mengawasi latihan rudal balistik skala besar pada hari Rabu (26/10), di mana pasukan strategis negara itu mensimulasikan serangan nuklir pembalasan.[IT/r]