Badan Keamanan “Israel” Khawatir dengan Jenin Baru di Nablus

IslamTimes - Badan keamanan entitas Zionis "Israel" cemas dan takut akan operasi heroik yang dilakukan di Nablus di tengah ketakutan Zionis "Israel" dari daerah seperti Jenin ketika yang terakhir menyaksikan operasi, yang merupakan tonggak awal dalam intifada kedua.

Surat kabar Zionis "Israel" Yadioth Ahranoth menekankan pada keprihatinan besar di lembaga keamanan Zionis "Israel" atas pernyataan pejabat Otoritas Palestina [PA] yang mendukung perlawanan.Surat kabar itu mencatat bahwa pada awal minggu, Menteri Kesehatan Otoritas Palestina Mai al-Kaila memuji kelompok The Lions 'Den (Sarang Singa) dalam sesi pemerintah Palestina, yang melakukan operasi penembakan dan operasi dengan alat peledak terhadap sasaran pasukan pendudukan. Surat kabar itu mengindikasikan bahwa ini adalah pertama kalinya seorang anggota pemerintah Otoritas Palestina memuji dan mendukung kelompok tersebut.Lebih lanjut, menurut surat kabar Zionis “Israel”, pernyataan menteri Palestina itu ditambah dengan kunjungan Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh yang tiba di kamp pengungsi Jenin dan bertemu dengan Fathi Khazem, ayah dari martir Raad Khazem yang melakukan operasi tersebut di Jalan Dizengoff di Tel Aviv.Kunjungan Shatyyeh pada saat genting ini mengejutkan para pejabat Zionis “Israel”, yang justru memuji koordinasi dengan dinas keamanan Palestina.Menurut surat kabar itu, pertanyaan besar yang belum terjawab adalah: “Bagaimana menargetkan pejuang The Lions' Den, di satu sisi, mempengaruhi tingkat serangan terhadap target tentara pendudukan, dan di sisi lain, bergabungnya pemuda Palestina tambahan ke melawan pasukan pendudukan?” Itu diakhiri dengan bertanya: “Apakah tindakan ini akan menghalangi orang-orang Palestina, atau akankah keinginan untuk membalas dendam membawa lebih banyak orang Palestina ke jalan-jalan?”Surat kabar “Maariv” melaporkan bahwa perkiraan Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” adalah bahwa akan ada upaya untuk melakukan operasi berita setelah operasi yang diluncurkan oleh tentara di Nablus, tetapi mereka menjelaskan bahwa mereka bertekad untuk melanjutkan operasi melawan kelompok The Lion's Den dan mengejar para pejuangnya sampai eliminasi.Surat kabar itu juga mengatakan bahwa misi Zionis “Israel” adalah mengembalikan stabilitas di Nablus, dan mencegahnya menjadi Jenin baru.Misalnya, pakar keamanan Zionis menyebutkan bahwa apa yang disebut "Operasi Penjaga Tembok 2" sangat dekat dengan perkembangan keamanan di Tepi Barat.Media Zionis “Israel” melaporkan bahwa Kepala Staf Aviv Kochavi berbicara, pada hari Selasa, operasi militer di Nablus, yang mengakibatkan kematian lima warga Palestina dari kelompok Lions' Den – yang bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah operasi melawan pendudukan. tentara selama dua bulan terakhir. “Tentara Zionis 'Israel' memulai dan menyerang secara sistematis musuh 'negara' di utara, memulai operasi dan serangan yang luas ketika musuh mengancam di Jalur Gaza, dan tentara Zionis 'Israel' memulai dan menggagalkan setiap hari ' terorisme' di wilayah Tepi Barat,” klaim Kochavi.Dalam upaya untuk mengurangi dampak kekalahan tersebut, Kochavi mengumumkan bahwa tentara pendudukan telah melancarkan kampanye yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir dalam rangka apa yang disebut “Operasi Hancurkan Gelombang”. Selama operasi tersebut 1.500 warga Palestina ditangkap, puluhan pejuang perlawanan menjadi martir, dan ratusan operasi dicegah, katanya.[IT/r]