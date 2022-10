Pentagon: China Tetap Menjadi Ancaman Utama bagi AS 

IslamTimes - China tetap menjadi ancaman keamanan nasional utama bagi AS, bahkan ketika konflik Ukraina meningkatkan ketegangan antara Washington dan Moskow, Pentagon telah melaporkan dalam penilaian pertahanan tahunan terbarunya.

Terlepas dari meningkatnya ketegangan dengan Rusia atas krisis Ukraina, para jenderal Amerika kembali menetapkan Beijing sebagai perhatian No. 1 mereka“Tantangan paling komprehensif dan serius bagi keamanan nasional AS adalah upaya koersif dan agresif RRT (Republik Rakyat China) untuk membentuk kembali kawasan Indo-Pasifik dan sistem internasional agar sesuai dengan kepentingan dan preferensi otoriternya,” kata Pentagon, Kamis (27/10) dalam laporan Strategi Pertahanan Nasional (NDS) 2022.Pentagon mengklaim bahwa Beijing telah berusaha untuk melemahkan aliansi AS di Asia dan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan militernya yang tumbuh untuk “memaksa tetangganya dan mengancam kepentingan mereka.” Secara khusus, China diduga menggunakan retorika dan paksaan yang semakin provokatif terhadap Taiwan, mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.“Ini adalah bagian dari pola yang lebih luas dari perilaku destabilisasi dan koersif RRT yang membentang di Laut China Timur, Laut China Selatan dan di sepanjang Garis Kontrol Aktual” di perbatasan China-India, klaim laporan itu. Sementara itu, China telah memperluas dan memodernisasi hampir setiap aspek Tentara Pembebasan Rakyatnya, “dengan fokus mengimbangi keunggulan militer AS.”Bahkan ketika itu memimpin upaya Barat untuk memberi sanksi kepada Rusia dan memberi Ukraina bantuan militer miliaran dolar, AS telah meningkatkan ketegangan atas Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi pulau yang berpemerintahan sendiri itu pada Agustus, setelah menentang peringatan Beijing bahwa perjalanan itu akan mendorong separatis di Taipei dan merusak hubungan AS-China. Setelah Pelosi melakukan perjalanan ke Taiwan, China menanggapi dengan memutuskan hubungan militer dan iklim dengan Washington.Karena investasi Beijing dalam meningkatkan persenjataan nuklirnya, AS menghadapi tantangan untuk menghalangi dua kekuatan besar yang memiliki kemampuan nuklir canggih dan beragam – China dan Rusia – “menciptakan tekanan baru pada stabilitas strategis,” kata Pentagon.Laporan itu menyebut Rusia sebagai "ancaman akut," selangkah di bawah "tantangan mondar-mandir" yang disajikan oleh China. “Invasi Rusia yang tidak beralasan, tidak adil, dan sembrono ke Ukraina menggarisbawahi perilakunya yang tidak bertanggung jawab,” kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin dalam sebuah catatan yang menyertai NDS. “Upaya untuk menanggapi serangan Rusia di Ukraina juga secara dramatis menyoroti pentingnya strategi yang memanfaatkan kekuatan nilai-nilai kita dan kekuatan militer kita dengan sekutu dan mitra kita.”Austin mengatakan bahwa tidak seperti China, Rusia tidak dapat “secara sistematis menantang” AS dalam jangka panjang. Beijing adalah "satu-satunya pesaing di luar sana dengan niat untuk membentuk kembali tatanan internasional dan, semakin, kekuatan untuk melakukannya," tambahnya.Pentagon juga mengidentifikasi Iran dan Korea Utara sebagai ancaman signifikan.China sebelumnya telah dicap sebagai ancaman bagi keamanan AS. “Kami menentang mentalitas Perang Dingin yang ketinggalan zaman dan pola pikir zero-sum,” kata juru bicara kementerian luar negeri China Mao Ning awal bulan ini.[IT/r]