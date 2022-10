IslamTimes - Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek di lepas pantainya pada hari Jumat (28/10), yang terbaru dari serangkaian peluncuran sejak awal bulan ini, kata militer Korea Selatan.

AS dan Korea Selatan mengklaim bahwa serangkaian peluncuran baru-baru ini oleh Pyongyang dilakukan sebagai persiapan untuk uji coba nuklirKepala Staf Gabungan (JCS) Seoul mengatakan pihaknya "mendeteksi peluncuran dari daerah Tongchon di Provinsi Kangwon." Rentang Tongchon terletak sekitar 60 km (37 mil) dari perbatasan antar-Korea. Tampaknya lebih dekat ke wilayah Korea Selatan daripada situs peluncuran lainnya yang digunakan oleh Pyongyang tahun ini.Pasukan Korea Selatan “mempertahankan postur kesiapan penuh dalam kerja sama erat dengan Amerika Serikat”, kata JCS dalam pesan teks yang dikirim ke media, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap.Pihak berwenang Jepang kemudian mengatakan rudal Korea Utara jatuh ke Laut Jepang, di luar zona ekonomi eksklusif Tokyo.Uji coba oleh Pyongyang dilakukan pada hari terakhir latihan angkatan laut amfibi “Hoguk” Korea Selatan, yang juga melibatkan sejumlah pasukan Amerika yang tidak ditentukan. Pada hari Senin, Seoul dan Washington juga akan memulai latihan bersama “Vigilant Storm”(Badai Waspada), yang diperkirakan akan melibatkan lebih dari 200 jet tempur.Korea Utara selalu menyatakan kemarahannya atas latihan semacam itu, menyebutnya sebagai latihan untuk invasi ke wilayahnya. Menurut Pyongyang, uji coba rudal balistiknya yang intensif dalam beberapa pekan terakhir dibenarkan sebagai “tindakan balasan” terhadap tindakan agresif oleh Korea Selatan dan AS.Seoul dan Washington mengklaim peluncuran itu sebenarnya dilakukan sebagai persiapan untuk uji coba nuklir pertama Korea Utara sejak 2017.Pada hari Selasa, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan kepada parlemen: "tampaknya mereka [Pyongyang] telah menyelesaikan persiapan untuk uji coba nuklir ketujuh." AS, Korea Selatan dan Jepang memperingatkan pada hari berikutnya bahwa langkah seperti itu akan disambut dengan tanggapan yang “tak tertandingi”.Pyongyang menempatkan moratorium uji coba nuklir pada 2018 setelah dimulainya pembicaraan damai antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS saat itu Donald Trump. Tetapi negosiasi segera terhenti karena keengganan Washington untuk mencabut sanksi. Meskipun mengklaim siap untuk mempertimbangkan “beberapa bentuk diplomasi” dengan Korea Utara, pemerintahan Biden sejauh ini gagal meluncurkan dialog yang berarti dengan Korea Utara.[IT/r]