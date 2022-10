Politico: Jerman dan Prancis Sepakati Penolakan terhadap Rencana AS 

IslamTimes - Para pemimpin Jerman dan Prancis dilaporkan telah mencapai konsensus bahwa UE harus membalas AS jika melanjutkan pemotongan pajak yang direncanakan dan manfaat energi, yang bertujuan mendorong perusahaan untuk mengalihkan produksi di Amerika Serikat.

Scholz dan Macron dilaporkan menganggap skema insentif yang direncanakan Washington untuk investor asing sebagai persaingan tidak sehatSitus web berita Politico mengklaim pada hari Kamis (27/10) bahwa Kanselir Olaf Scholz dan Presiden Emmanuel Macron sama-sama prihatin atas Undang-Undang Pengurangan Inflasi Gedung Putih, yang mereka anggap "proteksionis."Masalah ini dilaporkan dibahas saat makan siang mereka di Paris sehari sebelumnya. Menurut outlet tersebut, mengutip “orang-orang yang akrab dengan diskusi mereka,” kedua pemimpin sepakat bahwa rencana subsidi negara yang diumumkan oleh AS akan merupakan persaingan tidak sehat, dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.Politico mencatat bahwa kesepakatan mereka datang meskipun ada perbedaan pendapat antara Scholz dan Macron tentang masalah utama lainnya, termasuk energi dan pertahanan.Untuk melawan rencana Washington, Paris dan Berlin dilaporkan setuju untuk mengusulkan skema insentif serupa di seluruh UE untuk bisnis.Namun, jika diterapkan, tindakan itu berisiko memicu perang dagang antara blok tersebut dan AS, klaim artikel tersebut.Tampil di saluran TV France 2 pada Rabu (26/10) malam, Macron menyerukan "Beli Undang-Undang Eropa seperti Amerika," menambahkan bahwa UE harus "mencadangkan [subsidi kami] untuk produsen Eropa kami."“[Scholz dan saya] memiliki konvergensi nyata untuk bergerak maju dalam topik ini, kami memiliki percakapan yang sangat baik,” tambah Macron.Namun, dua kekuatan Eropa belum berencana untuk memasuki mode konfrontasi dulu, menurut Politico, dan lebih memilih untuk berkompromi dengan AS di meja perundingan.Menurut artikel tersebut, ini dapat dilakukan melalui 'Satuan Tugas Uni Eropa-AS untuk Undang-Undang Pengurangan Inflasi' yang dibuat pada hari Selasa selama pertemuan antara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Pyle.Selain itu, pertemuan informal para menteri perdagangan Uni Eropa akan diadakan di Praha Senin depan, dengan utusan perdagangan AS Katherine Tai menghadiri acara tersebut.[IT/r]