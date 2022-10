Iran Menolak Tuduhan Nuklir 'Tidak Berdasar' oleh Inggris, Israel dan Arab Saudi

IslamTimes - Seorang utusan Iran untuk PBB telah menolak keras tuduhan “tidak berdasar” yang dibuat oleh perwakilan rezim Zionis Israel, Arab Saudi, dan Inggris tentang program nuklir damai negara itu.

Perwakilan Iran untuk Komite Pertama Majelis Umum PBB Heidar Ali Balouji menolak tuduhan yang dibuat terhadap negara itu sebagai “berita palsu” selama sesi ke-77 komite di New York pada 25 Oktober.“Penyebaran berita palsu dan tuduhan tidak berdasar terhadap aktor regional, termasuk melalui pengejaran disinformasi yang meluas dan sistematis serta kampanye Iranofobia, telah lama menjadi praktik standar rezim Zionis Israel,” kata utusan tersebut.Pernyataan itu muncul setelah seorang perwakilan Zionis Israel mengklaim "Iran adalah ancaman terbesar bagi kawasan ini dan sekitarnya," menuduh Iran memperbanyak "semua jenis senjata" dan menyebarkan "teror" tanpa memberikan bukti apa pun.Diplomat Iran mengatakan upaya Israel bertujuan untuk "menghapus kebijakan destabilisasi dan praktik kriminal rezim itu di wilayah yang bergejolak seperti Timur Tengah," mengacu pada daftar kebrutalan Israel di wilayah tersebut, termasuk 15 perang dalam tujuh dekade, agresi. terhadap semua tetangga, dan pendudukan tanah di Palestina, Suriah, dan Lebanon.Balouji juga menunjuk pada praktik "destruktif dan destabilisasi" rezim di bidang persenjataan termasuk "akumulasi besar-besaran senjata konvensional paling canggih, pengembangan dan penimbunan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya serta kegiatan nuklir klandestin. di fasilitas nuklir yang tidak dijaga.”“Rezim Zionis Israel adalah satu-satunya entitas di kawasan yang menolak untuk menyetujui NPT atau Konvensi Senjata Biologi dan Kimia. Senjata kimia telah sering dan besar-besaran digunakan di wilayah tersebut,” tegasnya.Di tempat lain, diplomat Iran menolak klaim Wajdi Hassan Moharram, seorang diplomat Saudi yang telah menyuarakan keprihatinan atas apa yang disebutnya ketidakpatuhan Iran dengan usaha nuklirnya.“Iran menjunjung tinggi komitmennya,” kata Balouji, menyerukan Riyadh untuk “memenuhi permintaan jangka panjang IAEA dengan mengadopsi CSA karena SQP sebelumnya tidak cukup untuk memastikan program nuklir yang dijaga oleh Arab Saudi.”Ambisi nuklir Arab Saudi telah memicu kekhawatiran di komunitas global selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengisyaratkan pada 2018 bahwa kerajaan itu mungkin menggunakan nuklir.Menurut laporan, Arab Saudi sedang membangun fasilitas untuk ekstraksi kue kuning dari bijih uranium di dekat kota terpencil al-Ula pada Agustus 2020.“Jika ada kekhawatiran nyata tentang keamanan regional, Arab Saudi harus mulai dengan mempertimbangkan implikasi dari kebijakan dan tindakannya terhadap kawasan itu,” kata diplomat Iran itu.'Inggris tidak memiliki landasan moral tentang komitmen nuklir'Balouji juga menggunakan lantai untuk mengecam tuduhan yang dibuat oleh utusan Inggris yang mengklaim Iran telah mengambil "langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempercepat laju program nuklirnya, memproduksi uranium yang diperkaya, termasuk uranium yang sangat diperkaya, pada kecepatan yang mengkhawatirkan."Diplomat Iran mengatakan Inggris telah gagal memenuhi komitmennya terkait dengan “pelucutan senjata nuklir berdasarkan pasal VI NPT” serta kesepakatan nuklir 2015 dan karenanya tidak memiliki landasan moral untuk mengangkat masalah ini.Inggris “dalam ketidakpatuhan yang mencolok tidak hanya dengan tidak mematuhi tanggung jawab ini, tetapi juga dengan memperkuat persenjataan nuklirnya, partisipasi dalam pembagian nuklir, dan menandatangani bersama dengan AS, kesepakatan AUKUS, yang semuanya telah secara serius memperumit non-proliferasinya. kewajiban,” kata diplomat itu.Krisis saat ini atas program nuklir Iran diciptakan pada Mei 2018, ketika mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dan memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Republik Islam di bawah apa yang disebutnya kebijakan "tekanan maksimum".Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian dimulai di ibu kota Austria, Wina pada April tahun lalu, beberapa bulan setelah Joe Biden menggantikan Trump, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.Iran telah menuntut agar Amerika Serikat memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan meninggalkan JCPOA lagi sebelum dapat memasuki kembali perjanjian tersebut. Washington telah menolak untuk memberikan jaminan yang dapat ditegakkan secara hukum, membuat para negosiator Iran curiga terhadap keseriusan pemerintahan Biden dalam pembicaraan tersebut.[IT/r]