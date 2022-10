Data Bea Cukai: Perdagangan Iran-China Meningkat Secara Signifikan

IslamTimes - Data baru yang dirilis oleh Administrasi Umum Kepabeanan Republik Rakyat China (GACC) untuk September 2022 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam perdagangan bilateral dalam tiga kuartal pertama tahun ini, kantor berita Tansnim melaporkan.

Menurut angka GACC, pertukaran perdagangan antara Iran dan China dalam sembilan bulan pertama tahun ini tumbuh 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi $12,32 miliar, kata laporan itu.Kedua negara telah bertukar barang senilai $ 10,49 miliar antara Januari dan September pada 2021, Tasnim menambahkan.Impor China dari Iran dalam sembilan bulan pertama tahun ini mencapai $5,37, naik 11% dari periode yang sama tahun lalu. Antara Januari dan September 2021, China telah mengimpor $ 4,81 miliar barang dari Iran.Ekspor China ke Iran pada periode tersebut juga tumbuh 23% menjadi $6,95 miliar dibandingkan $5,65 miliar pada tahun sebelumnya.Beijing telah lama berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan Tehran, dengan Presiden Xi menggambarkan Iran sebagai "mitra utama China di Timur Tengah" pada kunjungan langka ke negara itu pada 2016.Tahun lalu, kedua negara menandatangani perjanjian penting yang bertentangan dengan sanksi sepihak AS untuk memperkuat aliansi ekonomi dan politik yang sudah berlangsung lama.Kesepakatan itu secara resmi mendokumentasikan Kemitraan Strategis Komprehensif Sino-Iran yang telah diumumkan selama kunjungan Presiden Xi untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara selama 25 tahun ke depan, dan membuka jalan bagi partisipasi Iran dalam Belt and Road Initiative, sebuah proyek infrastruktur besar-besaran yang membentang dari Asia Timur hingga Eropa.Kesepakatan itu memungkinkan China untuk berkomitmen pada ratusan miliar dolar dalam investasi di berbagai sektor ekonomi Iran. Iran, sebagai imbalannya, akan berkomitmen untuk menyediakan pasokan energi yang stabil bagi China selama 25 tahun ke depan.China telah menolak permintaan AS untuk memotong impor minyak dari Republik Islam, dengan mengatakan kerja sama ekonomi dan perdagangan Beijing-Teheran selalu dilakukan dalam kerangka hukum internasional.[IT/r]