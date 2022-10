China Mengecam 'Pemerasan Nuklir' AS

IslamTimes - China telah mengatakan bahwa setiap upaya "pemerasan nuklir" oleh Amerika Serikat akan gagal, menuduh Washington mendorong konfrontasi setelah mengeluarkan Tinjauan Postur Nuklir (NPR) terbaru.

Strategi nuklir terbaru Washington “meningkatkan persaingan kekuatan besar” dan dugaan ancaman asing, kata BeijingDitanya tentang dokumen yang baru-baru ini diterbitkan, yang menjabarkan kebijakan senjata nuklir AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan NPR “sangat menentang Perang Dingin dan mentalitas zero-sum” dan “menggunakan senjata nuklir sebagai alat untuk memajukan jadwal acara geopolitik [AS]. .""Saya perlu menekankan bahwa dalam NPR terbaru ini, AS telah membuat pernyataan dan tuduhan yang tidak bertanggung jawab serta spekulasi tak berdasar tentang modernisasi normal kekuatan nuklir China," kata Wang kepada wartawan pada hari Jumat (28/10), menambahkan bahwa Amerika Serikat telah secara khusus "menyesuaikan" sebuah “strategi pencegahan nuklir” terhadap Beijing.China sangat prihatin dan dengan tegas menentang langkah tersebut. Mari saya jelaskan bahwa kita memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menjaga kepentingan keamanan nasional kita. Pemerasan nuklir AS tidak akan berhasil di China.Strategi baru AS, versi rahasia yang diterbitkan pada hari Kamis, melanggar janji kampanye yang dibuat oleh Presiden Joe Biden, membiarkan pintu terbuka untuk tanggapan nuklir terhadap serangan non-nuklir. Sementara Biden bersikeras bahwa "satu-satunya tujuan" persenjataan nuklir Amerika adalah untuk mencegah atau membalas penggunaan bom pertama kali, NPR yang disetujui Gedung Putih menyimpulkan bahwa pendekatan semacam itu "akan menghasilkan tingkat risiko yang tidak dapat diterima, mengingat jangkauan kemampuan non-nuklir yang sedang dikembangkan dan dikerahkan oleh para pesaing.”Wang melanjutkan dengan mengatakan bahwa kebijakan Amerika yang diperbarui “menurunkan ambang batas untuk menggunakan senjata nuklir” sementara pada saat yang sama “meningkatkan apa yang disebut ancaman nuklir dari negara-negara tertentu.”“AS memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia, dan terus meningkatkan ‘triad nuklirnya’ dan secara selektif memajukan proses pengendalian senjata nuklir internasional hanya ketika melakukannya berfungsi untuk menekan negara-negara yang dilihatnya sebagai saingan,” lanjutnya. “Apa yang ada di balik kebijakan AS adalah logika hegemoniknya untuk mencari keunggulan militer absolut, yang dapat memicu perlombaan senjata nuklir.”Pemerintahan Biden telah berulang kali menyatakan China sebagai pesaing utama dan perhatian utama Washington, dengan Pentagon mengatakan Beijing menimbulkan “tantangan paling komprehensif dan serius bagi keamanan nasional AS” dalam Strategi Pertahanan Nasional barunya, yang juga diterbitkan Kamis bersama NPR baru dan Ulasan Pertahanan Rudal.Ketegangan meningkat antara kedua kekuatan sejak Agustus, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan meskipun ada keberatan keras dari Beijing, yang melihat pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya sendiri. Meskipun perjalanan itu mendorong putaran latihan militer China yang belum pernah terjadi sebelumnya di udara dan perairan sekitar Taiwan, delegasi Barat tetap melanjutkan mengunjungi Taipei dalam beberapa bulan sejak itu, dengan Jerman mengirim anggota parlemen pada pesta makan di sana awal pekan ini.[IT/r]