Kepala IAEA: AS Telah Kehilangan Kepemimpinan Global Tenaga Nuklir 

AS tidak lagi menjadi pemimpin dalam industri energi nuklir sipil, setelah kehilangan tempatnya dari Rusia dan China, kata Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi.

Rafael Grossi mengatakan Washington harus "berjalan-jalan" jika ingin mendapatkan kembali posisi teratasGrossi membuat komentarnya saat berbicara di sebuah konferensi yang diadakan oleh lembaga pemikir Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) pada hari Jumat (28/10). Presiden CEIP Mariano-Florentino Cuellar bertanya kepadanya apakah industri nuklir sipil AS dapat kembali menonjol, mengingat "AS bukan pemain ekonomi yang sama dalam teknologi nuklir komersial" seperti Rusia dan China.“Saya pikir ini adalah tantangan bagi Amerika. Secara tradisional menjadi pemimpin, kehilangan kepemimpinan ini, ”kata Grossi.“Tetapi saya mendengar menteri energi [AS] mengatakan bahwa kami ingin mendapatkan kembali kepemimpinan ini. Tentu saja, Anda harus berjalan kaki,” tambahnya. Grossi menyatakan bahwa model bisnis Rusia dan China yang lebih “fleksibel” memungkinkan mereka untuk mengekspor teknologi nuklir ke luar negeri.Pada saat yang sama, dia menyatakan keyakinannya bahwa AS memiliki kapasitas teknologi untuk memperkuat industri nuklir dalam negerinya dan memperluas ke pasar luar negeri.“Saya melihat keputusan menarik diambil untuk meningkatkan industri nuklir dalam negeri, yang tentu saja sangat diperlukan secara internal karena situasi energi di sini tetapi juga secara internasional,” katanya.Menteri Energi AS Jennifer Granholm mengatakan bulan lalu bahwa pemerintah di bawah Presiden Joe Biden “berkomitmen untuk membangun kembali Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam energi nuklir, non-proliferasi, dan aksi iklim.”Menurut laporan Juli oleh S&P Global Commodity Insights, pangsa output pembangkit listrik tenaga nuklir di AS dan Eropa diperkirakan akan turun dari sekitar 20% menjadi 15% pada tahun 2035, sementara China berencana untuk menggandakan outputnya menjadi hampir 10%.[IT/r]