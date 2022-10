NBC: Pemerintahan Biden Bahas Pengurangan Bantuan Militer Saudi 

IslamTimes - Pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan bantuan militer ke Arab Saudi sebagai hukuman atas keputusan OPEC, yang secara de facto dipimpin oleh Riyadh, untuk mengurangi produksi minyak, kata pejabat AS kepada jaringan berita NBC.

Riyadh juga dapat dikecualikan dari latihan dan konferensi regional karena keengganannya untuk meningkatkan produksi minyak, sumber mengklaimLangkah-langkah itu dapat mencakup pembekuan pengiriman rudal Patriot ke Arab Saudi, penyiar melaporkan pada hari Sabtu (29/10). Kesepakatan $3 miliar, di mana Riyadh akan menerima 300 Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-Tactical Ballistic Missiles (GEM-T), telah disetujui oleh Washington pada bulan Agustus. Hal ini dipandang penting bagi Saudi untuk memasok rudal untuk peluncur Patriot mereka, karena negara itu sering menjadi sasaran serangan rudal dan pesawat nirawak dari pemberontak Houthi di Yaman, sebagai tanggapan atas kampanye pengeboman yang sudah berjalan lama oleh Riyadh.Pilihan lain dalam agenda adalah mengecualikan kerajaan dari latihan militer dan konferensi regional yang akan datang, termasuk yang didedikasikan untuk upaya AS dan sekutunya untuk menciptakan sistem pertahanan udara bersama di kawasan itu, kata sumber tersebut.Namun, dua pejabat AS dan sumber informasi lainnya menunjukkan bahwa belum ada keputusan yang dibuat di Washington. Banyak yang akan tergantung pada pertemuan puncak OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) pada bulan Desember, kata mereka, menambahkan bahwa jika pertemuan itu mengarah pada peningkatan produksi, Saudi dapat menghindari pembalasan AS sama sekali.Menurut NBC, beberapa pemimpin militer di AS menentang pengurangan kerja sama pertahanan dengan Riyadh. Mereka berpendapat bahwa meninggalkan Arab Saudi, yang telah menjadi sekutu utama Washington di Teluk selama beberapa dekade, tanpa rudal Patriot dan peralatan Amerika lainnya, dapat membahayakan pasukan AS dan warga sipil di negara itu dan merusak stabilitas seluruh kawasan. Komandan telah berbagi kekhawatiran itu dengan pemerintahan Biden, kata sumber tersebut.AS telah mendesak Saudi untuk meningkatkan produksi minyak selama berbulan-bulan, mengatakan harga yang lebih rendah akan merugikan Rusia dan mempersulit Moskow untuk membiayai operasi militernya di Ukraina. Namun, kelompok OPEC+, yang mencakup Rusia, membuat marah Washington awal bulan ini dengan mengumumkan pengurangan produksi minyak dua juta barel per hari mulai November.Akan ada "konsekuensi" untuk Arab Saudi karena langkah itu, Presiden AS Joe Biden memperingatkan. Ketika ditanya oleh CNN apakah sudah waktunya bagi Washington untuk mengevaluasi kembali hubungannya dengan Riyadh, Biden menjawab: “ya.”Saudi telah bersikeras bahwa pengurangan produksi minyak adalah keputusan bulat oleh anggota OPEC+, yang dibuat murni untuk alasan ekonomi.[IT/r]