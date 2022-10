Peskov: Washington, Bukan Kiev, Memiliki Keputusan Akhir dalam Menyelesaikan Masalah Ukraina

IslamTimes - Dalam sebuah wawancara dengan acara TV 'Moscow.Kremlin.Putin' pada hari Minggu (30/10), Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Washington “jelas” memiliki bola di pengadilannya dengan resolusi mengenai perang di Ukraina.

Peskov menganggap itu "mustahil" untuk bernegosiasi dengan Kiev karena apa pun yang disepakati dapat dibatalkan dengan mengangkat jari dari luar negeri - mengambil pukulan di Barat karena mengendalikan dan memprovokasi perang.Ini muncul mengingat peringatan Rusia bahwa Kiev sedang mempersiapkan provokasi skala tak terukur yang melibatkan peledakan “bom kotor” di wilayahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat Moskow disalahkan karena menggunakan senjata pemusnah massal.“Jelas bahwa Washington memiliki suara yang menentukan. Tidak mungkin membicarakan sesuatu, misalnya, dengan Kiev. Ada presiden Ukraina yang sah di Kiev, Tuan [Volodymyr] Zelenskyy. Kami mungkin mencapai beberapa kesepakatan dengannya, tetapi mengingat pengalaman Maret, kami melihat bahwa kesepakatan ini tidak berharga, karena mereka dapat dibatalkan sekaligus setelah instruksi eksternal,” kata Peskov.Pada hari Kamis, Peskov membantah klaim Presiden Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah memintanya untuk mengirimkan pesan kepada Zelensky tentang kesiapannya untuk pembicaraan damai. "Tidak ada pernyataan khusus dalam kasus ini, dan tidak ada pembicaraan tentang itu," kata Peskov kepada wartawan.Dalam pergantian peristiwa dan hanya sehari kemudian, Embalo disambut di Ukraina oleh Presidennya Volodymyr Zelensky dan menggambarkan pertemuannya sebagai berikut di Twitter: “Pembicaraan hangat tentang penguatan hubungan antara Ukraina dan Guinea-Bissau.”Namun, pada hari Minggu (30/10), Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan bahwa kepemimpinan Rusia, termasuk Putin, masih siap untuk diskusi tentang Ukraina.“Kesiapan Rusia, termasuk presidennya, untuk bernegosiasi [tentang Ukraina], tetap tidak berubah. Kami akan selalu siap untuk mendengarkan proposal apa yang dimiliki mitra Barat kami untuk meredakan ketegangan, jadi jika kami didekati dengan beberapa proposal realistis berdasarkan prinsip kesetaraan dan menghormati kepentingan satu sama lain, yang bertujuan untuk menemukan kompromi dan menyeimbangkan kepentingan dari semua negara, tentu saja, kami akan bereaksi, seperti yang selalu kami lakukan di masa lalu,” kata Lavrov.Peskov juga menggarisbawahi bahwa pembicaraan antara Putin dan mitranya dari AS, Joe Biden, dapat terjadi jika Washington akan mengabaikan dan menunjukkan kesediaan untuk mematuhi kekhawatiran Moskow dan kembali membahas jaminan keamanan.“Keinginan AS untuk mendengarkan kekhawatiran kami,” kata Peskov ketika ditanya apa yang bisa menjadi platform untuk pembicaraan semacam itu.“Itu sebenarnya keinginan AS untuk kembali ke situasi Desember-Januari dan mengajukan pertanyaan: apa yang ditawarkan Rusia, mungkin tidak semuanya cocok untuk kita, tapi mungkin kita harus duduk bersama mereka di meja perundingan? Maksud saya draf dokumen yang telah diteruskan ke Brussel dan Washington,” dia menggarisbawahi.Putin mengatakan pada awal bulan bahwa dia melihat tidak perlunya pembicaraan dengan Biden saat ini dan menambahkan bahwa “belum ada platform untuk negosiasi apa pun.”Setelah pidato Putin di Klub Diskusi Valdai, Peskov mengatakan, AS harus melihat garis merah Rusia dan memahami sikapnya terkait peristiwa global yang sedang berlangsung, termasuk perang Ukraina.“Saya 100% yakin bahwa mereka [pejabat AS] akan duduk dan berpikir, membaca, membaca ulang, dan menganalisis pidato ini. Setidaknya mereka memahami visi hidup Rusia kami, sikap kami terhadap apa yang terjadi, dan mereka baru saja melihat dan harus melihat setidaknya di mana garis merah itu berada, dan mengapa mereka muncul,” tegasnya.[IT/r]